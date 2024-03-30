Як дістатися до СТО, якщо колесо пробите, а запаски немає: корисні лайфхаки для водіїв

Досвідчені водії, які раніше розповіли, чому водіям не варто глушити двигун відразу після зупинки, дали поради, як доїхати до найближчого шиномонтажу з проколотим колесом. Ці поради стануть в нагоді, якщо ця неприємність сталася на трасі, а запасного колеса немає, пише Dexpens.

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Так, можна докачати колесо та повільно їхати далі, якщо прокол невеликий, а СТО недалеко. За кілька кілометрів повторити процедуру. І так до самого шиномонтажу.

Також можна просто додати води. Це народний, але напрочуд ефективний спосіб. Викрутіть ніпель та залийте в колесо два літри води. Розташуйте колесо проколом вниз та накачайте його до 1,5 атмосфери. Далі можна їхати зі швидкістю до 25 км/год. Відцентрові сили рознесуть воду по всій поверхні колеса й повітря буде ізольоване від місця проколу. Так можна подолати до 60 км.

Третім способом є вкручення саморізу. Спочатку потрібно знайти прокол. Якщо його неозброєним оком не видно, то накачайте колесо та лийте на нього воду. Після того, як несанкціонований отвір знайдений, обережно вкрутіть в нього шуруп. Деякі водії вчиняють так, навіть коли є запаска, щоб менше морочитися. Все одно вже їдуть в шиномонтаж.

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