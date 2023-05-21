Автомобілістам на замітку: чотири простих способи видалити рештки комах з кузова машини

У теплу пору року автомобіль набагато довше залишається чистим. Але навесні з’являється інша проблема — комахи. Забрати їх сліди з кузова можна за допомогою «хімії». Проте, такий спосіб досить затратний, а ефект досягається не завжди. Тому досвідчені автомобілісти, які раніше дали поради, як визначити справність двигуна при купівлі автомобіля, радять інші варіанти боротьби з рештками комах, пише uamotors.

Так, якщо має бути далека поїздка трасою, то можна заздалегідь обробити кузов автомобіля воском. Він не тільки дасть захист від забруднень, а й забезпечить блиск покриття.

Якщо сліди від комах старі, може допомогти уайт-спірит. Такий засіб добре розчиняє біологічні плями. Але є недолік — він може негативно впливати на фарбу. Тому відразу після застосування необхідно добре промити машину водою. Для видалення слідів від комах можна використовувати звичайний засіб для миття посуду. Таким методом користуються багато водіїв. Після проведення процедури плями швидко видаляються із поверхні.

Ще один спосіб очищення кузова — звичайний мокрий рушник. Його розстилають на ЛКП на всю ніч, після чого протирають поверхню. Всі забруднення швидко розмокають і віддаляються з кузова автомобіля.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можна швидко почистити фари авто, а також розповіли про лайфхаки, які допоможуть водіям взимку.

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