Просто зіпсуєте машину: чому водіям радять не глушити двигун відразу після зупинки

У сучасному метушливому світі автомобілісти часто поспішають якнайшвидше вирушити у своїх справах після закінчення поїздки. Як правило, двигун глушиться відразу ж як авто зупинилося. Експерти, які раніше дали поради щодо правильного старту роботи автомобіля, звертають увагу, що така поведінка може спричинити негативні наслідки для транспортного засобу, пише ТвояМАШИНА.

Зазначається, що після зупинки потрібно дати двигуну поступово охолонути на холостому ході. Особливо це стосується моторів із турбонаддувом. Експерти пояснюють, що при різкому вимкненні гарячого двигуна турбокомпресор раптово зупиняється, не маючи достатньо змащення. Це може призвести до швидкого зношування механізму.

Водіям пропонується після зупинки машини якийсь час зайняти себе чимось, поки двигун поступово остигає на холостих обертах. Можна вивантажити багаж або очистити авто від забруднень. Найбільше доводиться чекати охолодження двигуна після тривалих поїздок по шосе. У міських умовах, де шлях може бути коротшим і часто відбуваються зупинки, мотор гріється менше.

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