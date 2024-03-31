Ворог атакував Україну дронами і ракетами: скільки цілей збила ППО

У ніч проти неділі, 31 березня, ворог знов атакував Україну, застосувавши ракети та дрони-камікадзе.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 04:30 ворог із Саратовської області рф здійснив пуски ракет з літаків Ту-95мс, а невдовзі — й з території Курської області.

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Ракети заходили через Сумщину й летіли у західному напрямку. Близько 06:00 ракети спостерігалися на Тернопільщині, Лвівщині та Івано-Франківщині. В цих областях, а також на Київщині, працювала ППО.

Загалом окупанти застосували 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, 11 ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ — рф, Крим), балістичну ракету «Іскандер-М» (Крим) та керовану авіаційну ракету Х-59 (ТОТ Запорізької обл.)

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В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

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Тим часом у Силах оборони півдня уточнили, що цієї ночі ворог застосував дрони-камікадзе, спрямувавши їх на енергетичну інфраструктуру Одещини та агропромислові потужності Херсонщини. Атака «шахедів» тривала дві години.

«Всі 8 дронів вдалось збити. Падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи. По Херсонщині паралельно, під час дронової атаки, росіяни застосували і балістику, і керовану авіаційну ракету. Поцілили по законсервованому агропідприємству. Люди не постраждали», — йдеться у повідомленні.

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Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону уточнила, що росіяни застосували «Іскандер-М» та ракету Х-59. За її словами, ворог, очевидно, намагався поцілити по певних об"єктах, але поцілив по відкритій території.

Останній тиждень ворог зосередив свої удари на критичній інфраструктурі, з ладу виведено багато об'єктів, а у декількох областях введено графіки відключення світла.

Фото з відкритих джерел

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