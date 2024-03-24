Росіяни ракетними ударами вивели з ладу половину електропотужностей ДТЕК: чим це загрожує

Останніми днями російські загарбники під час ракетних атак били по енергосистемі України. Зокрема, напередодні був атакований ДніпроГЕС, а сьогодні вранці — енергетичний об'єкт на Львівщині.

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Російська атака 22 березня стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення — у ДТЕК заявляють, що компанія втратила половину потужностей. «Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення — будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць», — заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

В «Укренерго» заявляють, що ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми, але протягом ночі росіяни знову прицільно били БПЛА по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини.

Так, уламками було пошкоджено частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтна лінія електропередачі. При цьому в м. Кривий Ріг фіксувались перебої з теплопостачанням та були порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах. Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС. Фахівці відновили енергоживлення промисловості та теплопостачання побутових споживачів.

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Збитки оцінюються щонайменше у 100 млн євро.

У Харкові ситуація важка — діють мережеві обмеження, викликані пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури. В місті запровадили графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.

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«Наголошую, що це вимушенний тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати», — зазначив керівник обласної ОВА Олег Синєгубов.

За словами мера міста Ігоря Терехова, в обласному центрі зруйновані всі трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Точні терміни їхнього відновлення наразі назвати неможливо.

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На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання. В Одесі у вечірні пікові години застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Нагадаємо, що 22 березня під час удару по ДніпроГЕС були прямі влучання в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена дуже серйозно.

Фото з мережі

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