Росіяни вночі вдарили по Львівщині десятками ракет, одна з них залетіла на територію Польщі (відео)

У ніч на 24 березня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Цього разу, окрім столиці, їхньою ціллю була також Львівська та Дніпропетровська області.

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Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, силами та засобами протиповітряної оборони над столицею та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет.

«Третій масований ракетний удар по Україні за останні чотири доби. І другий — по Києву. Противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з району енгельса, саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку», — йдеться у повідомленні.

Попко додав, що внаслідок ракетного удару в Києві зафіксовано падіння уламків в двох районах столиці.

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«В Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень. У Шевченківському районі — на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загорання. Інформація щодо постраждалих відсутня», — йдеться у повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на Львівщину летіло близько 20 ворожих ракет і 7 безпілотників («шахедів»).

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«Ціль — обʼєкти критичної інфраструктури. У Львові прильотів не зафіксовано. Відомо про обстріли на Львівщині», — повідомив він.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що були «прильоти» в області.

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«Уночі ворожі „шахеди“ та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило», — написав він.

Як повідомив начальник Військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, вночі було збито 7 ударних БПЛА типу «шахед» спрямованих на місто.

«Були падіння уламків на об'єкти енергетичної інфраструктури міста. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Тимчасово зупинено роботу „Теплоцентралі“, щоб уникнути гідроударів. Частину лікарень було переведено на роботу від генераторів. Котельні „Тепломережі“, водоканал, міський електротранспорт — у роботі. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи — працюють. Щодо інших подій за ніч. У Криворізькому районі обстрілів з артилерії та РСЗВ не було. У Нікопольському районі ворог атакував з артилерії та БпЛА Нікополь, Марганець та Покровську громаду. Без втрат», — написав він.

За даними начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач.

«Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тис будинків, де загалом мешкають 76 тис людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили. Аварійно-відновлювальні бригади працюють. Цілив агресор по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тис абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тис у районі. Електропостачання вже відновили», — йдеться у повідомленні.

Також в Міноборони Польщі повідомили, що російська крилата ракета сьогодні вранці залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. Після чого полетіла на Львів. Її маршрут нібито відслідковували і «вжили необхідних заходів із захисту».

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук, у ніч на 24 березня 2024 року російські окупанти атакували 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс — рф.) та 28-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ — рф., мис Чауда — Крим).

«В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА „Shahed-136/131“ у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», вчора ворог випустив по Україні 34 «шахеди» і ракети.

Фото ілюстративне

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