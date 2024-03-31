В Києві та в Дніпрі дозволять їздити деякими вулицями зі швидкістю до 80 км/год: адреси

З 1 квітня 2024 року на деяких ділянках доріг автівкам знову дозволять їздити зі швидкістю до 80 км/год.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

ВІДЕО ДНЯ

Київ

Згідно з рішенням Київської міської ради визначено перелік ділянок доріг, на яких з 1 квітня до 1 листопада дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год:

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просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.);

просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).

Зазначається, що у місцях, де зміниться швидкісний режим, камери автофіксації переналаштують на актуально дозволену швидкість.

Дніпро

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Згідно з рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради, визначено перелік ділянок вулиць, на яких у період з 01 квітня до 01 листопада дозволяється швидкість руху транспортних засобів на рівні 70 км/год:

вул. Набережна Заводська, за виключенням певних ділянок (в т.ч.за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький та за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової (СК «Льодова арена» та вул. Метробудівською);

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 «Дніпро»;

вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.

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