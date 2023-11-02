У Києві другий день діє обмеження швидкості: любителям швидкісної їзди нагадали про штрафи

З 1 листопада в Києві діє обмеження швидкісті руху автомобілів не більше ніж 50 км/год.

У зв'язку з цим у Патрульній поліції нагадали про штрафи для водіїв, які порушують правила дорожнього руху.

РЕКЛАМА

Зокрема, порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність:

- згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — штраф у розмірі 340 гривень;

РЕКЛАМА

- згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — штраф 1700 гривень.

Як відомо, у правилах дорожнього руху (ПДД) йдеться про те, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових та пішохідних зонах — до 20 км/год.

РЕКЛАМА

Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, а у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги — не більш як 110 км/год. На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.

Нагадаємо, у Києві єдиний швидкісний режим для автомобілістів діятиме до кінця квітня.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, які іспанські автомобілі не рекомендують купувати навіть самі іспанці, а також про невдалий приклад англійського автопрому.

46

Читайте нас у Facebook та Instagram