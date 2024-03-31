В метро Києва хочуть запровадити ручні металодетектори та заборонити масові заходи: чому кияни проти цього

Масовані обстріли українських міст, а також загроза проникнення в Київ ворожих ДРГ привели до того, що влада прийняла рішення посилити безпекові заходи у столиці.

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Про це, зокрема, йшлося на засіданні Ради оборони столиці 28 березня, повідомляє організація «Пасажири Києва».

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Так, за підсумками зустрічі комунальному підприємству «Київський метрополітен» доручено посилити заходи контролю на входах/виходах зі станцій, зокрема із застосуванням ручних металодетекторів. Також там мають забезпечити перевірку систем відеоспостереження, пожежогасіння та наявності засобів першої медичної допомоги.

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«Також відповідно до цього рішення Дептранс має переглянути документи щодо роботи громадського транспорту (без конкретики). А ще має бути обмежено заходи з участю значної кількості людей та посилено увагу до місць скупчення людей», — говориться в повідомленні організації.

Крім того, громадські активісти зазначають, що в той же час рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги призводить лише утворення скупчень людей на зупинках, що наражає їх на небезпеку, а також до втрати їх часу та коштів.

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«Тому в першу черго варто було б переглянути це рішення», — йдеться в повідомленні.

В обговоренні в групі кияни також висловлюють побоювання, що просте «закручування гайок» приведе лише до посилення репресивних методів у метро і до того, що воно перетвориться на щось подібне до «підземок» москви та санкт-петербурга, де не гарантується безпека, зате пасажири повністю не мають ні прав, ні захисту.

Тому перед запровадженням додаткових суворих заходів владі краще подумати над ідеями самих жителів столиці, а потім вдаватися до додаткових заходів, які можуть привести до непоправних наслідків.

Нагадаємо також про нещодавній скандал довкола рішень мерії столиці щодо організації ремонту аварійних тонелів метрополітену.



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