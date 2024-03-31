Винні антидепресанти: відомий ведучий був змушений виправдовуватися за «інтимні» фото з Олею Поляковою

Днями відомий TikTok блогер та ексучасник шоу «Мастер Шеф» Владислав Міцкевич шокував Мережу заявою про те, що близько року мав стосунки зі співачкою Олею Поляковою, яка начебто збирається освоїти науку прогнозування за картами Таро.

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Зокрема, позаминулої ночі Владислав запостив на своїй сторінці в Instagram неоднозначні сторіз, які буцімто підтверджують роман між ним та артисткою.

Блогер, який з Поляковою вів кулінарний проєкт «Він готує, вона керує», заявив, що рік зустрічався з артисткою та показав квартиру, в якій вони нібито жили разом:

«Півроку у цій квартирі, у мене лежить контракт, я можу показати. Скільки вона тут сторіз записала з цього ракурсу, з такого. Для вас це був секрет. Ось вона приїхала до кінця забирати свої речі, вона з*балася з нашого дому. Наступні сторіз доказ, що ми разом були», — сказав Міцкевич, а також демонстративно викинув з вікна туфлі, які нібито належать Поляковій.

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Разом з тим Міцкевич опублікував кадри, на яких обіймається та цілується нібито з Поляковою.

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В той же час на ранок він видалив всі сторіз, у яких розповідав про роман нібито з Поляковою. В той же час вони всі виявилися у «тата пліткарів» Богдана Беспалова, який опублікував їх і звернувся до Влада Міцкевича за коментарем, аби той пояснив, що це було вночі. На що той лакончіно відповів, що йому «шкода туфлі».

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А свої дещо дивні вчинки кулінар намагався пояснити тим, що довгий час «сидить на антидепресантах», а скандальні сторіз виклав під дією алкогольного сп'яніння.

«Зайшов в Інтернет і просто в шоці. Вибачте мені, відразу кажу. Уже довгий час сиджу на антидепресантах. Це правда. Учора я міксонув дві пляшки віскаря. І в мене зірвало дах. Наговорив ко*ченої брехні, наклепу», — виправдався чоловік.

«У нас з Олею був конфлікт, жорсткий конфлікт на фінансовій основі. Довго разом працювали. Не знайшли спільної мови. Розі*ралися. Я просто наговорив страшної маячні. Вибачте», — додав кулінар.

В той же час сама Оля Полякова поведінку свого ексколеги поки ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо також про деякі «розбірки» співачки з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, який публічно висловив невдоволення її начебто слабкою громадянською позицією.

Фото: Оля Полякова і Влад Міцкевич на допрем'єрному показі анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» (березень 2023 року).

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