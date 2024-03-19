Новий зірковий скандал у Мережі: Клопотенко розкритикував Полякову, і отримав від неї «відповідку»

Шеф-кухар Євген Клопотенко, відомий своїми відвертими висловлюваннями і епатажними вчинками, описав своє не надто приязне ставлення до співачки Олі Полякової, і отримав від неї «відповідочку».

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Зокрема, у його інтерв’ю Еммі Антонюк ведуча поцікавилася у ресторатора, чи є хтось, із ким він відверто конфліктує, або ж має різні погляди на світ. На що Євген зауважив, що саме конфліктів чи сварок у нього немає. Проте з деким таки не розуміється. І серед них якраз Полякова.

«Оля Полякова. Ми з нею у всіх шоу знімаємось. Нас ставлять — її проти мене. Але ми з нею просто з двох різних світів… Ну я не розумію, як вона живе. Вона для мене дивна людина. Я кажу, що я з нею близько не знайомий. Не можу оцінювати. Але який образ вона транслює, які меседжі, взагалі не розумію. Вона каже: «Ну от я переклала пісню «Шльопки» українською мовою». Ну, клас. Або взяла якусь пісню, щось там: «падають бомби», — сказав Клопотенко.

«Що? Як ти так можеш? Вона, мабуть, не дивилася жодного з передової відео. Але в той час, з нею всі спілкуються, всі звуть кудись. Може я чогось не розумію», — додав він.

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На цю тезу Антонюк зауважила, що для когось така ситуація — частково бізнес. Мовляв, є матеріал, чого він буде пропадати.

«Мені це… Таке не моє. Я розумію, що вона може прийти в ресторан мій, поїсти борщу і сказати: „він засолодкий“. Це окей. Понятно. Але для мене це — інший світ», — сказав Євген.

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Хоч з моменте інтерв'ю пройшло зовсім небагато часу, Полякова оперативно відреагувала на образи.

У сторіз instagram співачка зазначила, що у Клопотенка «дитяча позиція».

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«Гірше за знецінення може бути тільки взагалі повне нерозуміння того, про що говориш, це дуже дитяча, безвідповідальна та тупа позиція! «Не читав, але засуджую», — обурилася Полякова, заодно анонсувавши свій майбутній концерт.

Продюсеру Полякової, Михайлу Ясинському не сподобалося те, як Клопотенко висловився про переклад її пісні, автором якої є військовий поет Петро Мага.

«Ви текст слухали взагалі? Цікавий Ваш вибір серед всього, що є у репертуарі артиста, знайти й обговорювати те, що шукали, та робити сумнівні заяви з виразом обличчя „як би так обіср*ти, але щоб назад не прилетіло…“. Це як в меню ресторану… На любителів, які дуже різні. Чи це Вам невідомо?», — обурився Ясинський і вступився за свою артистку.

Зазначимо, що і сама Полякова — не «подарунок» і дозволяє собі іноді дуже гострі жарти щодо колег. Зокрема, одного разу вона назвала Тіну Кароль «плакальщицею на похоронах», а потім вибачалася.

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