Як дурять на СТО: на що потрібно звернути увагу автовласнику

Автоексперти, які раніше звертали увагу автовласників на те, яких помилок можуть припуститися працівники СТО при заміні шин, назвали кілька ознак, що можуть свідчити про недобросовісне ставлення до клієнта на станції техобслуговування.

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Профільне видання «Твоя Машина» називає чотири ознаки, що можуть вказувати на нечесні практики:

По-перше, збільшення ціни під час виконання робіт. Якщо це відбувається без пояснення причин або попередньої оцінки, це може бути ознакою того, що вас можуть намагатися обдурити.

По-друге, раптовий вихід з ладу вузлів і механізмів, що раніше працювали без нарікань. Це може свідчити про те, що вас намагаються ошукати, аби збільшити обсяг робіт і виручку.

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По-третє, раптове зростання цін на запчастини Якщо це робиться без пояснень та співставлення з ринковими стандартами, це може бути ознакою нечесних практик.

По-четверте, постійне затягування термінів ремонту. Якщо клієнт не отримує пояснень або в сервісному центрі не надають інформацію про прогрес робіт, це може бути ознакою нечесного ставлення до клієнтів.

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Раніше автоексперти розповіли, як водієві, у якого в автівці пробите колесо, а запаски немає, можна добратися до СТО.

Фото Pixabay

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