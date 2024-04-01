38.90 / 39.42 42.29 / 42.87
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Як дурять на СТО: на що потрібно звернути увагу автовласнику

11:53 1 квітня 2024
Ремонт машини

Автоексперти, які раніше звертали увагу автовласників на те, яких помилок можуть припуститися працівники СТО при заміні шин, назвали кілька ознак, що можуть свідчити про недобросовісне ставлення до клієнта на станції техобслуговування.

Профільне видання «Твоя Машина» називає чотири ознаки, що можуть вказувати на нечесні практики:

По-перше, збільшення ціни під час виконання робіт. Якщо це відбувається без пояснення причин або попередньої оцінки, це може бути ознакою того, що вас можуть намагатися обдурити.

По-друге, раптовий вихід з ладу вузлів і механізмів, що раніше працювали без нарікань. Це може свідчити про те, що вас намагаються ошукати, аби збільшити обсяг робіт і виручку.

РЕКЛАМА

По-третє, раптове зростання цін на запчастини Якщо це робиться без пояснень та співставлення з ринковими стандартами, це може бути ознакою нечесних практик.

По-четверте, постійне затягування термінів ремонту. Якщо клієнт не отримує пояснень або в сервісному центрі не надають інформацію про прогрес робіт, це може бути ознакою нечесного ставлення до клієнтів.

РЕКЛАМА

Раніше автоексперти розповіли, як водієві, у якого в автівці пробите колесо, а запаски немає, можна добратися до СТО.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

254

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Пенсіонерам недодали обіцяні 5% індексації: чи варто чекати виплат

Тюль на вікні

Як прати тюль, щоб він був білосніжним: секрети досвідчених господинь

Влад Никитюк

«Брата знайшли під завалами будинку — він так і лежав у ванній, тримаючи в руках «тривожну валізку»: популярний актор про випробування під час великої війни

Таролог

На Козорогів чекають грандіозні зміни у житті, а на Раків — нові можливості: гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту