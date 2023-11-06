Призведе до неприємних наслідків: названо 5 речей, які не можна дозволяти шиномонтажникам робити під час зміни шин

Зима на порозі, настає час зміни сезонних шин, і скоро на шиномонтажних майстернях почнуть утворюватися довгі черги. Навіть якщо водії звикли перевіряти тиск у шинах та балансувати колеса, вони рідко звертають увагу на те, що роблять майстри, вважаючи їх професіоналами у своїй справі.

РЕКЛАМА

Втім, іноді це твердження не завжди відповідає дійсності, особливо якщо працівник на СТО — новачок. І згодом його неправильні дії можуть призвести до неприємних наслідків, пише сайт про автомобілі.

Журналісти перерахували 5 грубих помилок, яких найчастіше допускаються шиномонтажники під час встановлення зимових шин.

Некоректна затяжка болтів кріплення коліс. Ключове правило тут полягає в тому, що не можна затягувати болти по черзі, оскільки це може спричинити перекіс колеса. Наприклад, якщо на маточці п’ять болтів, то порядок затягування має бути наступним: 1−4-2−5-3. Недотримання цього правила може призвести до вібрації колеса під час руху.

РЕКЛАМА

Невиконання спеціального динамометричного ключа. Недбале ставлення до затягування гайок може призвести до поломки шпильки, яку доведеться міняти на нову, втрачаючи дорогоцінний час.

Помилка у напрямку обертання шини. У випадку, якщо покришка має спеціально заданий спрямований малюнок протектора, неправильне встановлення шини може призвести до погіршення керованості. Тому необхідно переконатися, що шини встановлені правильно, дотримуючись вказаних на боковині шин стрілок з написом «Rotation».

РЕКЛАМА

Уникнення обробки країв покришки спеціальним розчином. Така процедура потрібна для того, щоб шина добре прилягала до диска та герметично фіксувалася. Якщо співробітник сервісу заощадить на цьому елементі, то через деякий час шина може стати нерівно і щільно «прилипнути» до диска, що ускладнить її подальше зняття.

Використання відпрацьованої моторної оливи замість спеціальної пасти. Це категорично неприпустимо, оскільки це мастило є агресивним і шкідливим для гуми. В результаті на внутрішній стороні шини можуть з’явитися мікротріщини, що зрештою призведе до руйнування покришки.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що ці помилки можуть негативно відбитися на стані навіть авто, які на ринку вважають «вічними».

102

Читайте нас у Facebook та Instagram