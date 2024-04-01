У квітні люди масово їхатимуть з України: астрологиня назвала причину

Астрологиня Яна Тимощук, яка спрогнозувала закінчення війни у 2026 році, в інтерв'ю УНІАН розповіла, що квітень для українців буде важким.

ВІДЕО ДНЯ

«Цього місяця буде сонячне затемнення і ще коридор затемнень. Ми будемо відпрацьовувати карму аж до 10 квітня. У цей період відбуватимуться події, пов'язані з владою. Бачу, що буде якась смерть серед політиків. Багато чиновників йтимуть зі своїх посад. При цьому квітень обіцяє нам достаток, багато зброї, все добре буде з урожаєм. Якщо ціни будуть занадто завищені, то знайте, що це все робиться штучно, тому що врожай у нас у надлишку».

Вона додала, що Україна також готуватиме масовані атаки росії вже у квітні. Допомагатимуть країни-партнери.

«Але разом із тим народ масово виїжджатиме з України, люди шукатимуть будь-які способи, щоб убезпечити себе. Але є й такий момент, що люди, які виїхали з України на початку великої війни, можуть повертатися. Дуже сильні прильоти будуть по сходу України. Там росія буде зміцнюватися, тому буде багато втрат. У центрі України буде зміцнення. На півночі будуть проблеми з водою, світлом і харчуванням. Прикордонна територія дуже фонить. У західній Україні теж не буде безпечно, бо росія й туди завдаватиме ударів. Що стосується півдня, то є великі загрози з моря, пов'язані з портами й мостами, вишками, стільниковим зв'язком та енергетикою», — вважає астрологиня.

РЕКЛАМА

Раніше тарологи розповідали, що чекає на представників усіх знаків зодіаку у перший тиждень квітня — з 1 по 7 число.

РЕКЛАМА

554

Читайте нас у Facebook