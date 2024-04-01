Застрелили і переїхали машиною: нові деталі вбивства в Іспанії росіянина, який перегнав із Росії в Україну вертоліт

Російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав гелікоптер в Україну, вбили в Іспанії, зробивши шість пострілів із радянського пістолета Макарова. Інформацією з The New York Times поділилися представники іспанських слідчих органів, які підтверджують, що злочинці навмисно хотіли залишити послання.

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Інцидент стався 13 лютого поточного року на парковці на півдні Іспанії. Незважаючи на відсутність підтвердження з боку влади, висловлюється думка про те, що вбивство скоєно професійними кілерами. Вони приїхали в підземний гараж багатоквартирного будинку, де жив Кузьмінов, на білому Hyundai Tucson. Коли за кілька годин колишній пілот заїхав у гараж, нападники вийшли з машини, гукнули Кузьмінова і шість разів вистрілили в нього. Поранений зробив кілька кроків і впав на пандус. Залишаючи місце злочину, нападники переїхали тіло вбитого. «Це було чітке послання: я знайду тебе, вб'ю, задавлю і принижу», — заявив виданню високопоставлений представник Цивільної гвардії Іспанії.

Як з'ясувала The New York Times, до Іспанії Кузьмінов приїхав у жовтні 2023 року з України, де йому пропонували залишитися після викрадення вертольота. Льотчик оселився у Вільяхойосі в регіоні, який називають «червоною зоною» через його популярність серед росіян, ходив до барів, популярних серед росіян і українців, їздив містом на чорному Mercedes S-Class.

Як розповіли виданню два високопоставлені українські чиновники, кілери, ймовірно, вийшли на льотчика після того, як Кузьмінов зв'язався з колишньою дівчиною, яка перебувала в росії, і запросив її приїхати до нього в Іспанію.

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В Іспанії побоюються, що вбивство може бути пов'язане з діями шпигунських мереж Росії в Європі.

Раніше повідомляли про те, як російський пілот, який перегнав в Україну військовий вертоліт, намагався сховатися від кілерів.

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