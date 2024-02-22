Намагався втекти від кілерів: подробиці вбивства в Іспанії російського пілота, який перегнав вертоліт до України

Російський пілот Максим Кузьмінов, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8, був вбитий «професіоналами», які стежили за ним в Іспанії, в місті Аліканте. Про це повідомляє газета El Español.

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За інформацією видання VilaWeb, пілота поранили щонайменше п'ятьма пострілами, коли він намагався втекти від кілерів у підземному паркінгу будинку. Кузьмінова застрелили на другому поверсі гаража в багатоповерхівці. Він намагався вийти, але впав біля з'їзду, що веде до першого поверху.

Попередні дані показують, що напад був добре спланований, злочинці мали доступ до камер відеоспостереження у гаражі, де сталося вбивство, і вони могли використовувати глушники, оскільки жоден свідок не почув пострілів. Також камери відеоспостереження зафіксували в'їзд та виїзд з паркінгу автівки, яку згодом знайшли спаленою неподалік Аліканте.

Судове розслідування тримається в таємниці, а речниця іспанського уряду відмовилася коментувати, чи це вбивство є справою рук росіян.

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Як раніше повідомлялося, українська розвідка підтвердила смерть російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії рф на територію України.

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