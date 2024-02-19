В Іспанії у місті Ла-Вільяхойоса, що в Аліканте, знайшли мертвим російського льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну російський військовий гелікоптер. Про це повідомляє Il Corrrispindente.

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Видання, посилаючись на джерела серед слідчих Цивільної гвардії, стверджує, що чоловіка розстріляли 13 лютого. На тілі жертви виявлено 6 отворів від куль. Відносно неподалік було знайдено спалену автівку. Ймовірно на ній пересувалися вбивці.

Як зазначається у публікації, вбитий убив двох своїх товаришів за 500 тисяч євро та передав свій гелікоптер ЗСУ. Кузьмінов на початку 2023 року встановив контакт з українською розвідкою. 9 серпня 2023 року пілот здійснив свій останній політ, перевозячи обладнання та запчастини до російських винищувачів Су-27, Су-30СМ і Су-35. Вилетівши з курського аеропорту він пролетів на гранично низькій висоті 5−10 метрів у режимі радіомовчання, а потім приземлився в місці, яке вказала українська розвідка. Інші двоє членів екіпажу, які не знали про плани льотчика, намагалися уникнути підлої і ганебної зради, але були вбиті самим Кузьміновим.

У вбитого було знайдено 100 000 євро.

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Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» повідомляє, що скоріш за все загиблим в Іспанії українцем не є льотчик, який викрав російський гелікоптер. Вік загиблого (33 роки) та вік Кузьмінова не збігаються, йому 28 років. Таким чином, найімовірніше новина про смерть Кузьмінова — вкидання.

Російські пропагандистські ЗМІ публікують фото та відео нібито з місця вбивства.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Кузьмінов розповів деталі складної спецоперації української розвідки, яка мала назву «Синиця».

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