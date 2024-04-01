Десятки людей померли, не отримавши медичної допомоги: омбудсман у шоці після перевірки інтернату на Вінниччині (фото)

Ситуація з правами людини в Україні, на жаль, не є ідеальною. Кричущі порушення прав людини виявили працівники Офісу Омбудсмана в Яришівському психоневрологічному будинку-інтернаті на Вінниччині. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Негайно ініціював перевірку закладу одразу, як отримав звернення щодо неприпустимої ситуації з підопічними», — написав він.

В ході перевірки виявили наступне:

▪️ В інтернаті — 151 підопічний, частина потребувала термінового санітарно-гігієнічного догляду і мала зношений одяг.

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▪️ Порушення прав на гідні та безпечні умови перебування, деякі ліжка — застарілі з панцирною сіткою.

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▪️ Негайної госпіталізації потребував підопічний, в якого була збільшена ліва нога. Він скаржився на постійний біль та важкість пересування. Відсутність потрібних знеболювальних та лікування призводить до порушення права людини на належне поводження.

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▪️ 27 підопічних померли з 2022 по 2024 роки. У більшості з них була ішемічна хвороба серця. В їхніх медкартках немає консультації кардіолога, профоглядів. Як зʼясувалось, їм давали ліки, що містили клозапін. Проте обовʼязковим гемолітичним контролем не забезпечили, відповідно до вимог МОЗ.

«Крім того встановили, що від початку повномасштабного вторгнення підопічних жодного разу не евакуювали в укриття під час „повітряної тривоги“. Це ставить під загрозу їхнє життя та здоровʼя», — повідомив Лубінець.

Як писали «ФАКТИ», минулого року Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити майже 5 тисяч євро одному з організаторів штурму Майдану у лютому 2014 року.

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