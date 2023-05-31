ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити майже 5 тисяч євро одному з організаторів штурму Майдану у лютому 2014 року

В Україні й досі не завершено розгляд справ, що стосуються подій на Майдані 2014 року та Революції гідності. У деяких справах винесені обвинувальні вироки. Є чимало випадків, коли підозрювані втікали з України.

Так сталося і з колишнім очільником управління Служби безпеки України в місті Києві Олександром Щеголєвим, який не лише залишив країну, а й виграв справу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ), пише Watchers.

В Україні його звинувачували в плануванні та організації штурму Майдану — «антитерористичної операції», яка почалася 18 лютого 2014 року. Тоді у центрі Києва згорів Будинок профспілок, були вбиті та поранені серед учасників Революції гідності.

Навесні 2023 року ЄСПЛ виніс рішення на користь Щеголєва, констатувавши порушення пунктів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод через «надмірно тривале тримання під вартою під час досудового слідства» та «надмірну тривалість кримінального провадження».

Відтак Україна має сплатити Щеголєву 4750 євро компенсації.

Олександр Щеголєв спочатку знаходився під вартою, потім — під домашнім арештом, який згодом замінили на особисті зобов`язання. У травні 2022 року його оголосили у міжнародний розшук, а провадження у справі призупинили до розшуку підсудного.

Ексклюзивний матеріал «Силовики били людей, навіть коли ті лежали. Били по-звірячому, жорстоко»: майданівець про трагічні події у центрі Києва в лютому 2014 року" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з мережі

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