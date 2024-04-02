Київська майстриня Ірина Попова створює неймовірні іграшки з вовни, глини та штучного хутра. Їх особливість у тому, що кожне звірятко має емоції та характер, а ще цікаву історію, придуману авторкою, яка у майбутньому мріє відкрити лялькову майстерню.

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Іграшки майстрині мають чимало поціновувачів не тільки в Україні, але й в багатьох країнах світу: США, Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Італії, Польщі…

В інтерв’ю «ФАКТАМ» Ірина Попова розповіла про свою нову весняну колекцію м’яких іграшок, а також про те, як за ними доглядати.

«Великодні курчата віщують прихід довгоочікуваного свята»

- Мою весняну колекцію іграшок відкриває пролісок, — розповідає Ірина Попова. — Хотілось створити весняну квітку з емоцією, тому прийшов на думку такий образ дівчинки з проліском на капелюшку. Платтячко та капелюшок вкриті мохом та гілочками, які зазвичай оточують у лісі весняні квіти. Це вовняна скульптура. Маленька тендітна квіточка радіє першим променям сонечка і, попри важку зиму, знаходить сили жити та квітнути.

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Віщує весну і вертка руда білочка, створена з глини і штучного хутра

— Краса!

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— Пролісок я створила з першими промінчиками сонця. Коли люди бачать ці квіточки, з'являється надія, адже за весною прийде й літо… Пролісок випромінює радісний настрій й надію на те, що все буде добре. Він танцює під перші співи пташок. Іграшка повністю гнучка і може кумедно змінювати пози. Такий же гнучкий зайчик. Він знайшов перші кульбабки і несе їх до своєї матусі. Йому дуже хочеться здивувати її і розповісти, що надворі вже весна.



Зайчик знайшов перші кульбабки і несе їх до своєї матусі

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Віщує весну і вертка руда білочка, створена з глини і штучного хутра. У нашому скаженому ритмі життя вона уособлює вічний рух, турботу про будинок і діточок, невгамовну енергію, якої вистачає на всі справи. А от собачка з квіткою. Маленька чіхуахуа нарешті зняла свій зимовий комбінезон, бо надворі весна й не треба тремтіти від холоду. А оскільки дівчатка люблять гарно вбиратися, то чокер з квіткою -- її найулюбленіша прикраса у теплу пору року.

— Дуже симпатична жабка з жовтою трояндою…

- Цей красень-наречений нарешті вирішив побратись і для цього вибрав найкращу пору року — весну. Жовта троянда у його лапках призначена для коханої. На голові у нареченого корона, бо він -- жаб’ячий принц, принаймні таким себе вважає.

Цей красень-наречений нарешті вирішив побратись і для цього вибрав найкращу пору року — весну. Жовта троянда у його лапках призначена для коханої

— Казково!

- А ось великодні курчата — пухнасті жовтенькі комочки із вовни. Вони віщують прихід довгоочікуваного свята, адже яйця — один із його символів. Ці милі курчата народилися у цю пору — весною. Спочатку у мене було бажання зробити валяне яйце і на ньому щось намалювати вовною, а потім я побачила листівку до Великодня з курчатками. Так і виникла ідея. Лапки і дзьобик зліпила з глини. Потім виготовила тільце та голівку. Крильця створила з фетру і вовни, але чогось не вистачало — і тоді я зробила їх пухнастими. Курчатка мають спокійний характер, але дуже чутливі до стресу, тому потребують дбайливих ручок і захисту. До Великодня хочу зробити ще й великодніх кроликів, які теж є символом цього свята. Попереду ще є час.

Великодні курчата — пухнасті жовтенькі комочки із вовни

«Бажано, щоб сонячні промічники не потрапляли на іграшку, інакше вона втратить колір»

— Як народжуються такі чудові іграшки?

— В уяві виникає образ. Спершу працюю над ним подумки — не люблю малювати ескізи. Потім зі спеціальних дротяних паличок роблю каркас, на який намотую вовну і створюю певний об'єм. Окремо роблю голову. Потім з'єдную голову з тулубом і доповнюю іграшку різнокольоровою вовною. Останній штрих -- це тонування акрилом та пастеллю.

— Які зараз тренди у м’яких іграшках?

- Сьогодні спостерігається запит на теплі, ніжні, маленькі. Ми зараз всі дуже вразиливі, і така іграшка психологічно підтримує не тільки дітей, а й дорослих. Адже всі ми у душі залишаємося трохи дітьми. Мої валяні іграшки ніжні й казкові, отож, дарують людям чимало позитивних емоцій. На дотик ці іграшкові звірята теплі і приємні.

— Мені дуже сподобалася ідея щодо створення проліску. А чи не думали створити колекцію м’яких іграшок-квітів? Це було б незвичайно.

— У мене була така задумка. У майбутньому дійсно цікаво її втілити. Але все ж звірятка у поціновувачів моєї творчості більш популярні. Наприклад, беззахисне маленьке мишенятко, цуцики з сумними очима і лагідною посмішкою…

Маленька чіхуахуа з чокером з квіткою дуже симпатична

— Помітила, що собачки — ваші улюбленці…

— Й не тільки мої. Чимало людей мріють про собаку, але не мають змоги тримати її у домі. Отож альтернатива -- іграшкова собачка. Вона дарує дорослим та дітям чудові емоції.

— Як доглядати за м’якими іграшками?

- Бажано, щоб сонячні промінчики не потрапляли на іграшку, інакше вона втратить колір. Також не варто ії мочити, бо може зіпсуватися форма. Якщо на тканині зібрався пил, можна скористатись феном, налаштувавши його на режим прохолодного повітря. Щоб причепурити іграшку, замість гребінця застосовуйте зубну щітку.

«Моє життя іграшка змінила на сто відсотків. Я просто закохалась у процес її створення»

— Як обрати іграшку у подарунок?

— Варто знати смак та звички тієї людини, якій збираєтесь щось подарувати. Наприклад, чимало людей колекціонують іграшкових жирафів, лисичок, слонів… Отож, поповнити колекцію новим експонатом для них буде великою радістю.

— Що вас надихає у творчості?

— Теплі відгуки людей з подякою. Це завжди дуже приємно.

— Як вважаєте: чи може іграшка вплинути на життя?

— Ну, моє життя іграшка змінила на сто відсотків. Я просто закохалась у процес її створення. Усі мої іграшки мають на меті дарувати позитивні емоції.

Ірина Попова: «Мої валяні іграшки ніжні й казкові, отож, дарують людям чимало позитивних емоцій»

— Яка іграшка у вас улюблена?

— Я люблю всі свої роботи. Але весняні іграшки особливо яскраві. Не дочекаюсь, коли надворі буде багато зелені. У таку пору фотосесії на фоні природи справді чудові. Весною світ наповнюється комахами, жучками, сонечками, бджілками… Народжуються пташенята та звірята — тож життя триває.

— Які, на вашу думку, головні критерії якості м’якої іграшки?

— Вона має добре тримати форму та бути акуратно виконаною.

— Які роботи відомих митців на тему весни вам подобаються?

— Перш за все, це картини українських імпресіоністів. Наприклад, «Цвіт яблуні» Михайла Беркоса. Також мені подобається полотно сучасного українського художника Валерія Франчука «Цвіт яблуньки». Якщо говорити про роботи всесвітньо відомих митців, захоплюють картини Ван Гога «Квітучі гілки мигдалю» й Каміля Піссарро «Квітнучі сливові дерева».

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з майстринею Наною Баркалая про популярну у світі техніку артквілт: «Текстильні картини створюють особливий затишок в оселі».

Фото з альбому Ірини Попової

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