«Мої іграшки самі вирішують, якими їм бути. І я ніколи з ними не сперечаюсь», — майстриня Ірина Попова

Новий рік вже не за горами. І українські майстри поспішають порадувати поціновувачів краси своїми роботами. Це і прикраси, і декор для оселі, і ялинкові іграшки… Якби зібрати всю цю красу на одному експомайданчику, це було б неймовірне видовище.

Можливо, колись так і станеться…

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«ФАКТИ» продовжують серію інтерв’ю з майстрами, роботи яких відомі не тільки в Україні, а й у багатьох країнах світу.

Сьогодні співрозмовниця «ФАКТІВ» — київська майстриня Ірина Попова, яка створила неймовірну колекцію зимових іграшок, кожна з яких має свою історію.

«Практично всі іграшки створюю в єдиному екземплярі»

— Ірино, кожна ваша робота — це дивовижна історія. Коли читаєш ваші пости у соцмережах, неначе занурюєшся у казку. Які з іграшок у новій зимовій колекції у вас найулюбленіші?

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- От, наприклад, хлопчик з ягням. Він з тих дітей, що з самого малечку випромінюють добро… Маленьке село, зима, гомон дітлахів на місцевому озері. Хто на санках, хто на ковзанах, а хто просто грає в сніжки. А він переймається, як почувається маленьке ягня: чи не змерзло, чи не сумує? І ось вже його шарфик зігріває тваринку. А ще Миколайчик подарував йому гусака, і він тепер з ним теж не розлучається. Композиція створена з глини, тканин та вовни. Ручки і ніжки ляльки каркасні, згинаються. Ягня створене з глини, а гусак — з фетра.

Дуже мила, сповнена доброти композиція з хлопчиком та домашніми тваринами

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А от ще одна композиція з дітлахами. Вони гомоніли надворі. Зима цього року подарувала їм купу пухнастого снігу. Хлопчик та дівчинка кидалися сніжками. Потім зі снігу вони зліпили маленьке біле крольченя. Їм дуже хотілось, щоб воно стало справжнім. Але як це зробити, вони не знали…



Композиція з дітьми та кроликом викликає позитивні емоції

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— Кожен сюжет захоплюючий.

— А ось білочка (фото у заголовку — Авт.). Сьогодні у лісовому дитячому садочку було новорічне свято. Маленькі тваринки танцювали, співали пісеньки, розказували віршики. Вихователька помітила, що у куточку, хлюпаючи носиком, стояла білочка. «Маленька, що трапилось? — запитала вихователька. Витираючи заплакані оченята, білочка прошепотіла: «Я хочу до мами…» Вихователька заспокоїла, що зараз мама прийде, а поки вона даруватиме вихованцям подарунки від Миколая. Білочка шмигнула носиком і прошепотіла: «А я іграшкового коника хочу!» Й вже за кілька хвилин отримала подаруночок своєї мрії. Білочка створена з глини, дроту, вовни, штучного хутра, тканини.

— Дуже симпатичний їжачок.

— Це їжачок-модник. Він носить шарфик, шапочку, на шиї — сушені грибочки. Від цього персонажа йдуть тепло та затишок.

А це їжачок-модник

— Справді.

- А чи любите ви подорожувати? Якщо так, запрошую вас у подорож у 19 сторіччя з мишкою. Сьогодні це буде Англія, Лондон, Сент-Джеймс Парк. Ковзанка. А це мишка Елізабет. Вона чекає Джорджа і сподівається, що це буде особливий день у її житті. Він закружляє Елізабет на ковзанці, а потім прошепоче на вушко: «Я тебе кохаю…»

— Які ще іграшки є в вашій в зимовій колекції?

— Тут є і дракончики новорічні, і дітлахи у карнавальних костюмах, і лісові добрі духи… Нещодавно я створила дракончика-бешкетника. Рік Дракона тільки почнеться, тому мій дракончик -- малючок. Мої улюблені персонажі — мишки. У кожної свій характер. Це і мишка-порадниця, і мишка-берегиня, а також мишка- квіткарка, мишка на ковзанах…

Мишки — улюблені персонажі майстрині

— Якого розміру іграшки? Вони колекційні, інтер єрні чи для гри?

- Розміри різні від 5 см до 40 см. Це перш за все авторські інтер'єрні іграшки, практично усі створюю в єдиному екземплярі. Хоча іноді я і роблю повтори, але все одно іграшки не однакові.

Дракончик -символ Нового 2024 року

«Рік тому я створила колекційну серію ялинкових іграшок з пап'є-маше»

— Чи можна міняти одяг на цих персонажах? Чи тоді втратиться образ?

- Одяг незнімний, за винятком якихось дрібних деталей. Справа у тому, що іграшка інтер'єрна і тому одяг кріпиться зразу до персонажа. Вираз обличчя, постанова тіла — все відповідає задуманому образу.

— Як вважаєте, чому сьогодні так популярні іграшки хенд-мейд?

— В них є магія — це тепле затишне відчуття, коли береш іграшку у руки, і емоційне задоволення, коли бачиш її. Я все роблю вручну, навіть одяг шию тільки руками.

— Які процеси у створенні іграшок найбільш філігранні?

- Найскладніше відтворити погляд. Очі створюють увесь образ, якщо чесно. Іноді маю задум створити веселого персонажа, але іграшка неначе жива — і не хоче усміхатися, очі сумні — і крапка. А трапляється, що мишка чи якась інша іграшкова персона вирішить бути королевою. Королевський погляд — то трошки опущені вії і ледь помітна посмішка. Мої іграшки самі вирішують, якими їм бути. І я ніколи з ними не сперечаюсь.

— Чи можуть ваші іграшки бути ялинковими прикрасами?

— Їх можна ставити поруч з ялинкою чи включати в новорічні композиції. Рік тому я створила колекційну серію ялинкових іграшок з пап'є-маше. Матеріал, з якого роблять такі іграшки, завжди є під рукою — клей, папір, олія. Спочатку зробила зайця, потім -- лисицю, ведмежа ну і, звісно, Санта Клауса. Для ялинки ватні іграшки та із пап'є-маше — чудова ідея.

Ялинкові іграшки з пап’є-маше створені майстринею рік тому

«Чим би ви не займались у житті, робіть це усім своїм серцем», — писав Конфуцій"

— У які країни відправляєте іграшки напередодні свят? Цю красу люди замовляють для себе чи комусь на подарунок?

— Географія велика — це і США, і Польща, і країни Балтії. Іграшки замовляють і на подарунок, і для себе.

— Чи рахували, скільки іграшок створили за 2023 рік?

— Приблизно двісті. Задумів завжди багато — на втілення не вистачає часу.

- Що собою являє ваша майстерня?

— Це одна із кімнат в квартирі, де стіни розписані моєю молодшою донькою. У ній два письмових стола, купа коробок і шафи, заповнені тканинами, вовною, інструментами…

— Які афоризми відомих людей про мистецтво ваші улюблені?

— «Чим би ви не займались у житті, робіть це усім своїм серцем», — писав Конфуцій. Я згодна на сто відсотків.

Ірина Попова: «Гарна ексклюзивна іграшка може стати раритетом, який буде зберігатися у родині довгі роки»

— Які твори світового мистецтва надихають вас на творчість? Та чим саме?

- Мої улюблені художники — Франсіско-Хосе де Гойя та Мауріу Ешер. Надихають тим, що для мене це недосяжний рівень майстерності, адже їх роботи — справжні шедеври. Але мені приємно, що я можу теж когось надихати. Тобто утворюється такий ланцюжок натхнення…

— Ірино, чи відчуваєте себе іноді чарівницею?

- Ні. Але попри втому, внутрішній біль, страх через реалії сьогодення відчуваю себе щасливою людиною з можливістю втілити у іграшках доброту, якою ділюсь з світом.

— Як вважаєте, чому зараз так популярні вироби ручної роботи?

— Гарна ексклюзивна іграшка може стати раритетом, який буде зберігатися у родині довгі роки.

Раніше «ФАКТИ» писали, як зробити різдвяний вінок своїми руками — це вражаюче просто.

Фото з альбому Ірини Попової

У заголовку Білочка — одна з кращих робіт Ірини Попової

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