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Спорт

Чемпіон світу з кікбоксингу помер просто під час бою ММА: момент потрапив на відео

15:42 2 квітня 2024
Останній бій Каната Ахунова

Трагедією завершився один із поєдинків турніру зі змішаних єдиноборств (ММА) Nomad MMA у казахстанському Актау. Просто під час бою помер 17-річний чемпіон світу з кікбоксингу Канат Ахунов, повідомляє orda.kz. Раніше 21-річна зірка ММА, що сходить, загинула в автокатастрофі.

При цьому тренер спортсмена Ельвін Агаєв спростував інформацію організаторів змагань, що Ахунов помер від удару суперника в живіт. За його словами, після першого раунду, який, до речі, Канат виграв, спортсмену різко стало погано. Він поскаржився на нудоту та запаморочення. Але все ж таки продовжив бій.

«Нікому не забажаю з таким зіштовхнутися. Це велика трагедія, — розповів тренер Ельвін Агаєв. — Він займався у мене три місяці, і ніколи на здоров'я не скаржився. У першому бою він здобув дострокову перемогу. На другий поєдинок також вийшов, працював, але під час першого раунду я звернув увагу — щось не так. У перерві Канат витяг капу і сказав, що його нудить. Дав йому попити, полив тіло водою. При цьому Канат сказав, що втомився. Я запитав, чи може він продовжити бій, він відповів „можу“ і натяг капу. Зробив три глибоких вдихи та видихи. І побіг на татамі, буквально через 20--30 секунд він впав. На відео чітко видно, як він похитнувся перед тим, як йому завдали удару. Під час падіння він поранив брову. Він не від удару впав, як думає багато хто».

Після інциденту змагання були перервані, медики, які приїхали каретою «швидкої», констатували смерть хлопця. Ймовірно, від раптової зупинки серця.

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Повідомляється, що Канат Ахунов був єдиною дитиною у сім'ї, навчався на 3-му курсі Політехнічного коледжу міста Актау. Його суперником у роковому бою став 11-класник Даніяр Жумашев.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що майстер кулачних боїв помер від наслідків важкого нокауту.

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