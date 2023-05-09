21-річна висхідна зірка ММА загинула в автокатастрофі (відео)

Боєць змішаних єдиноборств Шейлі Ліпп загинула в автомобільній аварії на одному з шосе у штаті Міннесота. Раніше молдавський боєць ММА Юрій Лапікус помер за кілька днів після моторошної аварії в Мілані.

21-річна дівчина перебувала на пасажирському сидінні машини, якою керував її тренер Джозеф Тротьє. Внаслідок зіткнення на високій швидкості з іншою машиною Шейлі, яка не була пристебнута ременем безпеки, загинула на місці. А ось коуч, а також люди, які перебували в іншому автомобілі, не постраждали у ДТП.

«Моє серце розбите. Ти була такою чудовою людиною, сповненою надій та драйву. Одна з небагатьох, які дійсно прагнули до величі. Я ніколи тебе не забуду… Можливість бути твоїм другом змінила мене назавжди. Дякую тобі за всі моменти. Всі наші дискусії як особисті, так і професійні. Сміх, сльози та всі емоції між ними. Я запам'ятаю їх усі», — цитує видання Mirror одного з тренерів дівчини Еріка Суїні.

Додамо, що Ліпп, яка виграла три та програла два поєдинки у змішаних єдиноборствах, мала 20 травня вийти в черговий раз у октагон у рамках турніру Ignite No Mercy 11 у Детройті. Дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram афішу, під якою радісно запрошувала вболівальників прийти та підтримати її. Тепер під дописом підписники залишають слова співчуття…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько олімпійського чемпіона з росії Заурбека Сідакова загинув у страшній ДТП.

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