Застрелив жінку за українську мову: на Харківщині суд виніс вирок російському окупанту

Після звільнення Харківщини від російських окупантів там продовжують розслідувати численні порушення законів та звичаїв війни, скоєні загарбниками. Днями суд виніс вирок у справі про публічне вбивство мешканки міста Ізюм, яке здійснив заступник командира 3-ого танкового батальйона по озброєнню 6-ої окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ої танкової армії західного військового округу зс рф).

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Згідно з матеріалами справи, які озвучує обласна прокуратура, 2 червня 2022 року загибла підійшла до штабу російських військовослужбовців, де був WI-FI та звʼязок. Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області.

Зі штабу вийшов засуджений, який почув українську мову ізюмчанки. Це його обурило та розлютило. Він підійшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла загинула на місці.

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав обвинуваченого винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального Кодексу України). А оскільки засуджений переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.

Нагадаємо також про вирок російському окупанту, який катував мешканців Гостомеля — за матеріалами Служби безпеки йому було призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

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