Катував пів сотні українців «на підвалі» у Гостомелі: суд виніс вирок російському окупанту

Суд в Україні прийняв рішення у справі військовослужбовця росгвардії, який катував 50 цивільних у підвалі окупованого Гостомеля — за матеріалами Служби безпеки йому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

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Як повідомили в Київській обласній прокуратурі, в основу доказової бази лягли покази свідків та потерпілих, які підтвердили причетність 32-річного контрактника до знущання над цивільним населенням. Він штурмував населені пункти Київщини у складі зведеного підрозділу управління росгвардії у Кемеровській області.

Знімок з матеріалів справи

Вдершись на територію Гостомеля, Х. брав участь у каральних операціях проти цивільних, проводив незаконні обшуки з метою виявлення серед українського населення військовослужбовців ЗСУ та співробітників правоохоронних органів, захоплював житлові будинки, нищив майно — вибивав двері, розбивав вікна у будинках, погрожував мешканцям зброєю та насильно роздягав догола. Щоб «вибити» зізнання, кат завдавав ударів прикладами від зброї по ребрам та ногам своїх жертв.

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Крім того, злочинець незаконно утримував у підвалі понад 50 жителів міста, знущався над ними, відмовляючи у їжі, питній воді та погрожуючи розстрілами.

Після деокупації Гостомеля потерпілі впізнали кривдника за фотознімками.

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Наразі воєнного злочинця визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 («Порушення законів та звичаїв війни, тобто у жорстокому поводженні з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групою осіб») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше суд виніс вирок двом рятувальникам з Київщини, які продалися ворогові за пайок, сигарети та алкоголь.



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