Кабмін затвердив розмір грошової допомоги до Дня Незалежності України: кому та скільки виплатять

В Україні у черговий раз визначилися з виплатами, які певні категорії українців отримають до Дня незалежності.

Як повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, йдеться про громадян, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань».

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Грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24.08.2024 у таких розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: І групи — 3 100 гривень; II групи — 2 900 гривень; III групи — 2 700 гривень;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 гривень;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;

учасникам війни та колишнім вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Раніше адвокат пояснювала, що розмір виплат залежит від прожиткового мінімуму — для різних категорій отримувачів допомоги використовуються різні коефіцієнти.

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Фото Pixabay

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