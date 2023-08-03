Виплати до Дня Незалежності: кому з українців потрібно звернутись до Пенсійного фонду із заявою

В Україні, де нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 754 «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань» передбачено разову грошову виплату до Дня Незалежності України особам, які мають статус відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань».

Порядок здійснення у 2023 році разової грошової виплати до Дня Незалежності України, затверджений цією постановою, визначає розміри такої грошової допомоги відповідно до категорії осіб, які мають на неї право, повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Виплати до 24 серпня 2023 року громадяни отримають у розмірах від 450 грн до 3100 грн, а саме:

- учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень;

- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яких установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;

- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 гривень;

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 гривень;

- особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи — 3 100 гривень; II групи — 2 900 гривень; III групи — 2 700 гривень.

Особам, які отримують пенсію/щомісячне довічне грошове утримання, грошові виплати призначатимуться в автоматичному режимі, без особистого звернення до органу Пенсійного фонду України.

Зазначимо, що особам, які не перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувачі пенсії/щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці, а також не перебувають на службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, грошова допомога виплачується за їх зверненнями до територіальних органів Пенсійного фонду України (сервісних центрів) із відповідною заявою та документами, що підтверджують особу, її статус, номером поточного рахунку уповноваженого банку тощо.

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Фото Pixabay

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