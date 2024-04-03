Нещодавно президент підписав закон, згідно з яким в Україні знижується призовний вік — з 27 років до 25 років. Йдеться про зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», що було ухвалено парламентом ще у травні 2023 року.

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Втім, призовний вік може залишитися на рівні 27 років, якщо в «мобілізаційному» законопроєкті, який наразі готується в парламенті до другого читання, його не зменшать до 25. Цю ситуацію в ефірі «Новини Live» прокоментував народний депутат Україи Олег Дунда

«По нормам законодавства, силу має свіжіший закон, останній, який був ухвалений. В даному випадку матиме силу законопроєкт про мобілізацію. Але я думаю, якщо буде таке рішення — 27 і 25, то, скоріше за все, по цьому пункту буде вето презиента. Є інструмент це вирішувати, у тому числі», — додав він.

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Нагадаємо, що народний депутат України, військовослужбовець ЗСУ Роман Лозінський розповідав, що до законопроєкту про мобілізацію Генштаб і парламентський Комітет з питань національної безпеки та оборони запропонують положення щодо демобілізації. За його словами, підхід має бути різним до бойових та небойових посад.

Фото — скріншот

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