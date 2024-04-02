Зеленський схвалив зменшення призовного віку в Україні
Президент Зеленський підписав зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», зокрема щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.
Верховна Рада остаточно прийняла закон 30 травня 2023 року, а 2 квітня 2024 року президент схвалив його, про що свідчить інформація на сайті парламенту.
Автори очікують, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.
Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Нагадаємо, що нині Рада розглядає також зміни до закону про мобілізацію, проте наразі його досі не прийнято.281
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