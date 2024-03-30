Військові хочуть змінити закон про мобілізацію: що пропонують

Генштаб і парламентський Комітет з питань національної безпеки та оборони запропонують зміни щодо демобілізації у законопроекті про мобілізацію, який готується до другого читання у Верховній Раді.

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«Насамперед ми говоримо про коефіцієнт, враховуючи участь у бойових розпорядженнях. Підхід має бути різним до бойових та небойових посад. Це ті речі, про які ми говорили, про які говорять наші побратими. Генштаб почув і зараз разом із Комітетом готує пропозиції», — розповів народний депутат України, військовослужбовець ЗСУ Роман Лозінський в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, під час обговорення питання про демобілізацію було «дуже багато популізму».

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«Хтось вийшов із пропозицією 12 місяців, хтось 24 місяці, хтось — 28 місяців. Базова пропозиція була 36 місяців. Така гра місяцями… Це життя людей, це реальний їхній відрив від сім'ї, з одного боку. З іншого боку, це час для підготовки резервів, щоб мобілізувати достатньо сил, людей та зброї, достатньо ресурсів. І замінити їх на поле бою на тих, хто вже це право на демобілізацію отримає», — зазначив він і додав, що конкретних рішень щодо цього питання Комітет ще не ухвалив.

За словами Лозінського, демобілізаційне питання залишається найбільш дискусійним і, схоже, рішення щодо нього прийматимуться одними з останніх.

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«Переконаний, що право на демобілізацію має обов'язково бути у законодавчій площині. Це чесно перед тими, хто добровільно 24 лютого та у перші дні, тижні повномасштабної агресії пішли воювати. Вони мають почути цю відповідь у цьому законопроекті», — наголосив він.

Нагадаємо, що раніше президент підписав закон про демобілізацію срочників. Її термін має визначити окремий президентський указ. Дія закону поширюється на військовослужбовців строкової служби, термін якої закінчився під час дії військового стану, та військова служба яких продовжена понад встановлені строки. Відстрочка нової мобілізації для таких військових складає 12 місяців.

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Фото зі сторінок командування Об'єднаними Силами

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