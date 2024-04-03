Народну артистку України засудили до десяти років позбавлення волі

В Україні триває боротьба з колаборантами. У Рівному до 10 років позбавлення волі засудили народну артистку України Ружену Рубльову за колабораціонізм. Вона виступила на концерті, який був присвячений прославлянню «руського міра» та окупації українських територій. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«Прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели вину народної артистки України, якій інкримінували колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111−1 КК України). Її заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у сфері культури строком 12 років та з конфіскацією майна. Прокурори довели, що жителька Херсону, яка більше 20 років працювала у місцевому театрі та отримала звання „Народної артистки України“, після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом. Спершу її призначили директоркою двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила ще й так званий „Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр“ в Генічеську. Зі свого боку артистка займається пропагандистською діяльністю та бере активну участь у „культурних“ заходах, які організовує ворог. Зокрема, вона виступала у супроводі „хору військ національної гвардії російської федерації“ під час концерту, присвяченого „входженню до складу рф нових територій“ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей», — йдеться у повідомленні.

Оскільки засуджена наразі перебуває на непідконтрольній Україні території, строк відбуття основного покарання буде рахуватись з моменту її затримання.

В Офісі Генерального прокурора на називають імені колаборантки, але за даними ЗМІ, йдеться про Ружену Рубльову.

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