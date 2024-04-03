39.04 / 39.55 42.20 / 42.90
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Шахтар» розгромив команду Григорчука і 20-й раз пробився до фіналу Кубка України: відеоогляд матчу

19:56 3 квітня 2024
Шахтар&nbsp;— Чорноморець

У середу, 3 квітня, за підсумками матчу на «Арені Львів» визначився перший фіналіст розіграшу Кубка України з футболу, з якого сенсаційно вилетіло «Динамо».

Кубок України. ½ фіналу

«Шахтар» (Донецьк) — «Чорноморець» Одеса) — 4:1 (Сікан, 12, Бондаренко, 44, з пенальті, Судаков, 52, 79 — Штогрін, 18).

«Шахтар»: Різник, Азаров (Педріньо, 46), Бондар, Матвієнко, Конопля, Криськів, Судаков (Марлон, 82), Бондаренко, Кевін (Степаненко, 68), Егіналдо (Траоре, 68), Сікан (Зубков, 68).

РЕКЛАМА

У минулі роки суперники перетиналися один з одним у Кубку України вісім разів. І явна перевага була на боці гірників: сім перемог, одна поразка за загальної різниці м'ячів 15:3.

У нинішньому протистоянні команди Маріно Пушича та Романа Григорчука обмінялися швидкими голами своїх найкращих бомбардирів Данила Сікана та Андрія Штогріна. Але ще до перерви «Шахтар» заробив пенальті, і Бондаренко вивів свою команду вперед.

РЕКЛАМА

А у другому таймі «дубль» Судакова змусив «Чорноморець» попрощатися з мрією вчетверте в історії зіграти у вирішальному матчі турніру.

Суперник 13-разового володаря Кубка України «Шахтаря» у фіналі, що відбудеться 15 травня на стадіоні «Авангард» у Рівному, визначиться у четвер, 4 квітня, у зустрічі «Полісся» та «Ворскли».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» розгромив у Києві «Оболонь» і зберіг лідерство в УПЛ.

Фото ФК «Шахтар»

127

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Потап

В мережі повідомили про смерть Потапа: що трапилось

картопля

Рятуємо картоплю від жука «секретним» засобом: кидайте його у кожну лунку під час посадки

Миття газової плити

Як легко відмити решітку газової плити чи духовку від жиру, гару та кіптяви: 3 простих способи

пісний салат

Просто ідеальний: цей салат можна готувати в піст, на свято й на кожен день

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту