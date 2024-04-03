«Шахтар» розгромив команду Григорчука і 20-й раз пробився до фіналу Кубка України: відеоогляд матчу

У середу, 3 квітня, за підсумками матчу на «Арені Львів» визначився перший фіналіст розіграшу Кубка України з футболу, з якого сенсаційно вилетіло «Динамо».

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Кубок України. ½ фіналу

«Шахтар» (Донецьк) — «Чорноморець» Одеса) — 4:1 (Сікан, 12, Бондаренко, 44, з пенальті, Судаков, 52, 79 — Штогрін, 18).

«Шахтар»: Різник, Азаров (Педріньо, 46), Бондар, Матвієнко, Конопля, Криськів, Судаков (Марлон, 82), Бондаренко, Кевін (Степаненко, 68), Егіналдо (Траоре, 68), Сікан (Зубков, 68).

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У минулі роки суперники перетиналися один з одним у Кубку України вісім разів. І явна перевага була на боці гірників: сім перемог, одна поразка за загальної різниці м'ячів 15:3.

У нинішньому протистоянні команди Маріно Пушича та Романа Григорчука обмінялися швидкими голами своїх найкращих бомбардирів Данила Сікана та Андрія Штогріна. Але ще до перерви «Шахтар» заробив пенальті, і Бондаренко вивів свою команду вперед.

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А у другому таймі «дубль» Судакова змусив «Чорноморець» попрощатися з мрією вчетверте в історії зіграти у вирішальному матчі турніру.

Суперник 13-разового володаря Кубка України «Шахтаря» у фіналі, що відбудеться 15 травня на стадіоні «Авангард» у Рівному, визначиться у четвер, 4 квітня, у зустрічі «Полісся» та «Ворскли».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» розгромив у Києві «Оболонь» і зберіг лідерство в УПЛ.

Фото ФК «Шахтар»

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