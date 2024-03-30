Чемпіонат України з футболу, 22-й тур, 30 березня — 1 квітня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У суботу, 30 березня, після паузи, під час якої збірна України здобула путівку на Євро-2024, матчами у Києві, Житомирі та Рівному стартує 22-й тур вітчизняної прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 22-й тур

30 березня (субота)

«Оболонь» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Сікан, 16, Швед, 45+1, 90). На 45+5-й хвилині вилучено Суханова («Оболонь»). Юніорські склади — 2:1.

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«Шахтар»: Різник, Азаров, Бондар, Матвієнко, Конопля (Гочолейшвілі, 50), Криськів (Степаненко, 46), Судаков (Марлон, 60), Бондаренко, Кевін (Егіналду, 76), Швед, Сікан (Траоре, 60).

У 22-му турі УПЛ також зіграють: 30 березня — «Полісся» — «Чорноморець» (15:30), «Верес» — «Кривбас» (18:00); 31 березня — «Минай» — «Олександрія» (13:00), «Ворскла» — «Динамо» (15:30), «Зоря» — «Металіст 1925» (15:30); «Колос» — «Дніпро-1» (18:00); 1 квітня — «Рух» — ЛНЗ (18:00).

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Становище команд:

1. «Шахтар» — 46 очок (20 матчів);

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2. «Кривбас» — 43 (21);

3. «Дніпро-1» — 39 (21);

4. «Динамо» — 38 (18);

5. «Рух» — 36 (21);

6. «Полісся» — 33 (21);

7. «Ворскла» — 29 (21);

8. ЛНЗ — 25 (21);

9. «Колос» — 24 (20);

10. «Чорноморець» — 23 (20);

11. «Олександрія» — 23 (20);

12. «Зоря» — 19 (18);

13. «Оболонь» — 18 (21);

14. «Верес» — 16 (20);

15. «Металіст 1925» — 16 (21);

16. «Минай» — 13 (20).

Бомбардири: 10 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 7 — Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Штогрін («Чорноморець»); 6 — Максим Задерака («Кривбас»), Дмитро Криськів («Шахтар»), Ілля Квасниця («Рух»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Назар Волошин («Динамо»), Данило Сікан («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Минай» у перенесеному матчі УПЛ обіграв ЛНЗ.

Фото ФК «Оболонь»

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