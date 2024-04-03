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Політика

Заяви Порошенка щодо участі у виборах Кремль може використати для розхитування України, — політолог

20:31 3 квітня 2024
Петро Порошенко

Заяви лідера фракції «ЄС» Петра Порошенка про намір балотуватися на президентських виборах, кремль може використовувати для дестабілізації ситуації в Україні. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких .

«Кремль щиро заявам Порошенка радіє і посилює риторику щодо розхитування України та світу: „не давайте Україні зброю, там немає виборів“, „Порошенко вже готовий балотуватися, влада його блокує“, „рф зможе сісти за стіл переговорів з Порошенко“, „в Україні нелігтимна влада“ (хоча очевидно, що говорити таке зараз може тільки той, хто грає на руку РФ) тощо. Путіну потрібна дестабілізована Україна. І Порошенко гарно з цим справляється», — заявив Валентин Гладких.

Гладких зазначає, що все це відбувається у той момент, коли путін готує новий великий наступ улітку, а 81% українців каже, що вони — проти виборів під час війни, бо ворог може це використати.

Як повідомлялося, Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу «Аль-Джазіра», що балотуватиметься на пост президента України.

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