Не Харків і не Київ: військові експерти назвали найімовірніший напрямок літнього масштабного наступу росіян

Росія всіма силами намагається досягти військового успіху хоча б на Донбасі і кидає в бій велику кількість живої сили своїх підрозділів у супроводі бойової авіації з її руйнівними КАБами.

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Проте, за свідченням експертів Інституту вивчення війни, українські сили, зважаючи на все, 30 березня успішно відбили російську механізовану атаку чисельністю батальйону біля Авдіївки Донецької області. Це перша механізована атака чисельністю батальйону з того часу, як російські війська розпочали операцію із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року. На геолокованих знімках, опублікованих 31 березня, видно велику кількість знищених та пошкоджених російських бронемашин та танків уздовж дороги на північний захід від населеного пункту Тоненьке (на захід від Авдіївки). Український військовослужбовець заявив, що в ході штурму українські сили знищили 12 російських танків та вісім БМП і зазначив, що лобова атака не змогла прорвати українську лінію оборони.

Початок наступальних процесів Росії

Уражені танки ворога

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Експерти зазначають, що це стало першим повідомленням про те, що деякі підрозділи 90-ї танкової дивізії брали участь в атаках після захоплення росії Авдіївки, і ISW раніше оцінювала, що елементи 90-ї танкової дивізії, поряд з іншими російськими частинами та з'єднаннями, ймовірно, є значний незадіяним оперативним резервом.

Проте підрозділи 6-го танкового полку, зважаючи на все, зазнали невдачі в атаці 30 березня біля Тоненького, що дозволяє припустити, що російські «резервісти» в районі Авдіївки могли деградувати або з інших причин нездатні очолити подальший наступ росіян на захід у короткостроковій перспективі.

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Сам масштаб російського механізованого наступу 30 березня оцінюється як значний — російські війська не проводили такого великого механізованого наступу з моменту початку російської локальної наступальної операції із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року, коли українські війська знищили майже 50 російських танків і понад 100 шин.

Тим не менш, Силам оборони України, зазначає ISW, напевно також довелося витратити значну кількість техніки для захисту від російського нападу, хоча продемонстрована Україною в цьому бою здатність вміло захищатися від великомасштабного російського нападу на особливо критичній ділянці фронту, дозволяє припустити, що українські сили можуть досягти значних результатів на полі бою, якщо вони належним чином оснащені.

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Експерти вказують, що за всіма ознаками російське командування може зосередити прогнозовану на кінець весни/літо 2024 наступальну операцію саме на заході Донецької області в надії закріпити стійке, але незначне просування російських військ на цій ділянці. І хоча ворог накопичує особовий склад також уздовж осі Харків-Луганськ, біля Бахмута, біля Авдіївки та у західній частині Запорізької області, але ISW продовжує вважати, що російські сили, швидше за все, зможуть розпочати лише узгоджену великомасштабну операцію по одному оперативному напрямку через обмеження власних сил та планування росії.

Нагадаємо, раніше головком Сирський озвучив ключові причини відходу Сил оборони з Авдіївки, при цьому у кремлі на тлі просідання військової підтримки України з боку США почали говорити про перспективи окупації Харкова.

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