Музичні новинки: свої треки представили «Дубки», Lomiy і Gevanchy, а Мік Джаггер весело поплигав під пісню про себе

В Україні зростає попит на нову музику, і до компанії Krementsova, Skomoroh, Teslenko та виконавців шансону про «дівчинку у рожевих штанцях» приєдналися нові артисти.

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Так, в кінці березня український поп-гурт DUBKY представив шанувальникам нову композицію «Квіти».

«Композиція пропонує слухачам відчути вибухову енергію техно-попу, щоб додати більше динаміки у життя українських меломанів», — йдеться в анонсі треку.

За словами самого гурту, ця пісня не лише розважає, але й є своєрідним ескапізмом від важливих проблем сучасності.

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DUBKY відомі своїм унікальним поєднанням поп-музики та електронних ритмів. Їх дебютний реліз «Не любиш», представлений у грудні 2023 року, відзначився значною популярністю, набравши вражаючі цифри переглядів та прослуховувань у стрімінгових платформах.

Ще один порівняно новий виконавець — Gevanchy з піснею «Божевільна».

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«Доволі вдала прем’єра від артиста, який зробив повний ребрендинг своєї творчості після початку повномасштабного вторгнення рф. Пісня має непоганий потенціал, але інструментал дещо переважає над текстом», — зазначається в анонсі.

Втім, в мережі ТікТок пісню сприйняли досить прихильно.

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Авторами третьої новинки став LOMIY — талановитий грузинський співак, композитор і продюсер, який мешкає в Україні понад 20 років. Він вже відомий своїми роботами для інших артистів, для яких він писав пісні та знімав кліпи понад 10 років. Але зараз LOMIY вирішив реалізувати свою мрію і створити свій сольний проєкт як артист.

«Я приведу тебе додому» — пісня глибоко емоційний вираз солідарності з усіма, хто втратив свій дім в Україні через війну.

«Lomiy співає про надію і віру, які мають бути в серцях людей попри обставини. Ця пісня — це не просто музичний трек, це гімн сили любові, яка, за словами Lomiy, «найсильніше, і допоможе нам знайти свій дім», — йдеться в анонсі до треку.

І, нарешті, як бонус не можна не додати коротке відео з 80-річним «роллінг-стоуном» Міком Джаггером, який підпалює під пісню Moves Like Jagger про себе самого.

Звичайно, хотілось би сподіватись, що кожен українець зможе так підплигувати на початку свого дев'ятого десятиліття.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про нові кліпи від Калуша і Голубенка, гуртів «Спів братів» і «Будьмо». Крім того, Злата Огнєвіч здивувала реміксом своєї пісні, яку присвятила операціям спецпризначенців, а Оля Цибульська показала «перегони» нічним Києвом разом з красивою дівчиною.

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