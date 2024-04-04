Врожаю абрикос знову не буде: синоптики засмутили прогнозом погоди на четвер

Згідно з прогнозом фахівців, в Україні продовжує знижуватися температура повітря.

Більш того: синоптикиня Наталка Діденко впевнена у тому, що в четвер буде «найхолодніший день з найближчої перспективи».

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«Одягніться тепліше, щоб потім не фотографуватися під квітучою абрикосою із червоним носом і сумними застудними очима», — радить фахівчиня.

В коментарях українці бідкаються, що похолодання негативно позначиться на урожаях деяких фруктів, і що їх знову доведеться бризкати отрутою.

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Втім, щодо метеорологічної ситуації в країні. У північних та західних областях України навіть вдень температура повітря не перевищуватиме +6+11 градусів.

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Центральна частина у четвер буде строкатою.

На Вінниччині та Полтавщині очікується +8+12 градусів. На Черкащині та в Кропивницькому з районами +12+17 градусів, на Дніпропетровщині до +19 градусів. На сході: Харківщина +10+14, Луганщина до +20, Донеччина +18 градусів. У південній частині очікується +15+20 градусів.

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Опади найбільш ймовірні на півночі, заході та на північному сході України — дощ, місцями можливий мокрий сніг. На решті території України — без опадів.

Вітер буде помірним, штормові пориви стихатимуть, хіба на північному сході десь рвоне до 15−20 метрів за секунду, пилові масиви з Сахари залишають нашу територію.

У Києві 4-го квітня очікується найхолодніший день, не вище +8+10 градусів, вранці місцями пройде дощ, вдень без істотних опадів. На щастя, надалі температура повітря підвищуватиметься.

В таку пору краще залишатися вдома і слухати гарну українську музику, яку, можливо ви не помітили раніше.

Зокрема, красиву пісню про українського воїна, який просить любити його, поки він на фронті, адже любов і віра дуже важливі для кожного чоловіка.

Ще одна красива, але теж сумна пісня розповідає про значення у житті людини медіа носіїв, які допомагають залишити спогади про щасливі моменти у житті.

Продовжити «хіт парад печалі» можна буде з піснею, яка розповідає досить типову ситуацію про відносини, коли люди знаходяться в одній квартирі, але дуже далеко один від одного.





На щастя, вгамувати тугу можна буде за допомогою нашого генія, який випустив кліп-посібник для тих, хто вивчає англійську мову: слова з пісні в ньому демонструються на екрані телефону чи дисплеї ПК.

А остаточно розпрощатися з печаллю допоможе черговий шансон про пригоди молодого парубка, якому в клубі сподобалась дівчина у червоних штанцях.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про нові кліпи від Калуша і Голубенка, гуртів «Спів братів» і «Будьмо». Крім того, Злата Огнєвіч здивувала реміксом своєї пісні, яку присвятила операціям спецпризначенців, а Оля Цибульска показала «гонки» нічним Києвом разом з красивою дівчиною, що наштовхнуло деяких шанувальників на «здогадки» про те, чому вона ніколи не показує свого чоловіка.

Джерело зображення: штучний інтелект

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