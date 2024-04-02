Golubenko і Kalush заспівали про дощ, а Цибульска пояснила, чому не цілується у губи: які новинки пропонують послухати українцям

В Україні останнім часом регулярно з'являються нові пісні, які не можуть не радувати слухачів і глядачів. Йдеться не тільки про Мойсея Бондаренка, Віталія Козловського та «Дітей Фрістайла».

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На минулому тижні український співак Golubenko презентував кліп на «синоптичну» пісню «Дощ», яку записав разом з солістом українського гурту Kalush. У пресрелізі зазначають, що в пісні описано почуття головного героя, який вкладає всі зусилля у стосунки з коханою, а вона цього не помічає. Після того як усі спроби звернути увагу виявляються безуспішними, головний герой розчаровується. Композицію записано в ретро-танцювальному стилі. Звичайно, «осінній дощ» явно не по погоді, але пісня вийшла душевним.

На противагу «дощу» Злата Огнєвіч переспівала свою «Солодку кару», зробивши її «Небесною карою» для окупантів. Вочевидь, співачка надихнулася майстерністю роботи спецпризначенців, які сотнями нищать техніку та живу силу рашистів,

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Також на минулому тижні порадували ритмічним хітом гурт SpivBrativ. «Час від часу ми сумуємо про тривалість життя мистецтва. Раніше хіти жили десятиліттями, сьогодні це кілька днів», — сказано в анонсі. В самому кліпі «брати» подорожують на фоні вітряків півдня України чи Нідерландів.

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Лірикою порадував і один з «ветеранів» вітчизняного шоубізу VovaZiLvova, який разом з виконавицею Всюдисвоя заспівав про те, як тихо говорить любов.

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Не пасла задніх в ці насичені подіями дні і Оля Цибульска, яка відверто зізналася, що ніколи «не цілується в губи», так як «це до розлуки».

Навіть любителів стилю «українського кантрі» («сільського весілля» або «бум-ца-ца») піснею «Королева» порадував гурт з назвою весільного тосту «Будьмо».



Тобто, тиждень вийшов досить насиченим, і кожен з глядачів/слухачів знайшов собі музику до вподоби.

Сподіваємось, продовження обов'язково буде. Адже в «резерві» ще залишаються Геля Зозуля, Дзідзьо, Klavdia Petrivna, Valeria Vovk та інші цікаві виконавці, від яких завжди можна чекати приємних сюпризів.

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