Росіяни потужно вдарили по Запоріжжю ракетами: є жертви (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 5 квітня армія рф атакувала Запоріжжя п'ятьма ракетами. Внаслідок російської атаки на обласний центр троє людей загинуло та 13 людей дістали поранень, зокрема дитина. Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток та заклад торгівлі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що серед поранених є два журналісти.

РЕКЛАМА

За даними ЗМІ, було поранено журналістів «1+1» та «Укрінформу».

РЕКЛАМА

«Частково пошкоджено щонайменше три багатоповерхових будинки, щонайменше 10 приватних будинків. Також пошкоджень зазнала промислова інфраструктура та цивільна, торгова інфраструктура. Ми поки не можемо оцінити всіх масштабів руйнувань…» — повідомив він.

РЕКЛАМА

За даними Національної поліції, внаслідок обстрілу рф дістали пошкоджень об’єкти цивільної інфраструктури. Війська рф вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, невдовзі — здійснили повторний удар ще двома ракетами. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні будівлі, магазини, аптеки, заклади харчування, транспортні засоби.

<br />

Пізніше Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив, що кількість поранених зросла до 19.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 4 квітня ворог здійснив напад на мирний Харків, атака безпілотників тривала з першої до третьої години ночі.

284

Читайте нас у Facebook