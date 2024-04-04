Обстріл Харкова: з’явилося відео перших хвилин після атаки

В ніч на четвер, 4 квітня, ворог здійснив напад на мирний Харків, атака безпілотників тривала з першої до третьої години ночі.

Про це розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

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«У Новобаварському районі всього задокументовано чотири влучання БпЛА в обʼєкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу тощо», — зазначили у відомстві.

Руйнування будинків

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Руйнування цивільних об'єктів

Постраждалий автомобіль швидкої допомоги

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За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Документування воєнного злочину

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Уламки БПЛА в матеріалах справи

Своєю чергою, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький додав, що на даний момент відомо про 12 поранених і 4 загиблих через атаку рф.

«Серед загиблих — троє рятувальників, які ліквідовували наслідки першої хвилі влучень та рятували цивільних. Серед поранених — рятувальник ДСНС, медсестра обласного центру екстреної медичної допомоги та поліцейський», — розповів Білошицький.

Уражене пожежне депо

Також він показав відео перших хвилин після атаки ворога.

Нагадаємо, що в ніч на 4 квітня загарбники рф атакували Харків дронами «шахед». Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього «прильоту». Летіли дрони на Харків із бєлгородської області, а також заходили з південних областей та прямували до центральних, де їх знищували сили ППО. Загалом рф запустила по Україні 20 дронів-камікадзе, 11 з яких збила ППО.

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