Держава-терорист росія вдарила вночі по житловій забудові Харкова: є загиблі та поранені

В ніч на суботу, 6 квітня, Україна пережила чергову ракетно-дронову атаку росіян. Ворожі війська нанесли серію ударів по Харкову. Внаслідок атаки безпілотників є загиблі та поранені, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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«Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок маємо шість загиблих та 10 поранених», — заявив Терехов.

Наймолодшому постраждалому 23 роки, хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі — з легкими пораненнями.

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За його словами, «приліт» дронів-камікадзе прийшовся по житловій забудові — внаслідок атаки пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та автомобілі.

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«Цей удар по мирних жителів Харкова вкотре доводить, що росія — держава-терорист», — додав мер міста.

Також Ігор Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. За годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову — у місті було чути повторну серію вибухів. Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки семеро людей отримали поранення і двоє людей загинули.

Вранці прифронтове Запоріжжя було під обстрілом «Калібрів». У місті пролунали вибухи, повідомив очільник області Іван Федоров.

Вчора у Запоріжжі 4 людини загинуло, 25 людей травмовано.

За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, сьогодні війська рф вдарили щонайменше п'ятьма ракетами по Запоріжжю. Понівечені промислові підприємства.

Попередньо, минулося без постраждалих.

«Ракетним ударом ворог пошкодив мелітопольський дім у Запоріжжі», — повідомив Федоров.

На Київщині внаслідок атаки дронів пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств.

Як повідомляли «ФАКТИ», 5 квітня армія рф атакувала Запоріжжя п'ятьма ракетами. Троє людей загинуло та 13 людей дістали поранень, зокрема дитина. Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток та заклад торгівлі.

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