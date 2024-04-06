Вночі росія атакувала українські міста десятками дронів та ракет: Олещук розповів, скільки цілей вдалося знищити

Війська ворога під час атаки по Україні в ніч на 6 квітня використали понад 30 дронів-камікадзе та шість ракет різних типів.

Майже всі дрони вдалося збити ППО, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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«В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету «Калібр» та 28 ударних БПЛА «Shahed-131/136», — розповів він.

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За словами командувача, в ніч на 6 квітня російські окупанти атакували 32 ударними БПЛА типу «shahed-131/136», які запускали з районів приморсько-ахтарська, а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами с-300 з бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Своєю чергою, в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, яких втрати російський ворог зазнав під час наземних операцій.

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Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 квітня росіяни запустили по території України ударні безпілотники. Повітряну тривогу було оголошено у кількох областях. Після опівночі у Харкові пролунали вибухи. Зафіксовані влучання біля житлової забудови. Також окупанти влучили по магазину у Дергачівській громаді Харківської області. У Шевченківському районі Харкова загинули шестеро людей, ще 10 отримали поранення. Крім того, вже вранці 6 квітня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з Ту-95МС. Вибухи пролунали у Хмельницькій області. У Київській області працювала ППО. По Запоріжжю окупанти масовано били другу добу поспіль.

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