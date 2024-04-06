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В рф підірвали трубопровід й спалахнув військовий об'єкт — ГУР

13:15 6 квітня 2024
пожежа

Сьогодні вночі, коли українська ПВО збивала ворожі ракети та дрони, в росії в районі Азова (ростовська область) був підірваний трубопровід.

Цим трубопроводом перекачували нафтопродукти до танкерів з місцевої нафтобази, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Тепер завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

«Внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території „Азовського морського порту“, завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін», — йдеться у повідомленні.

«Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України», — додали в ГУР.

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Також стало відомо про прорив дамби в Оренбургський області рф, що спричинило затоплення десятків населених пунктів. Наразі відомо про 3 загиблих, пише журналіст Андрій Цаплієнко.
Ну як тут не згадати знищення Каховської ГЕС.

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Також нагадаємо, що в ніч на 5 квітня десятки дронів атакували россійські аеродроми. Є інформація про знищені та пошкоджені військові літаки та поранених російських військових.

За даними фахівців, на російських військових летовищах Морозівськ, Енгельс та Єйськ до атаки БПЛА в ніч з 4-го на 5 квітня було:

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- аеродром Енгельс — щонайменше 8 стратегічних бомбардувальників: 3 Ту-160 та 5 Ту-95, по одному Іл-76 і Ту-22.

- військовий аеродром Єйськ — близько 30-ти одиниць авіації: 10 тренувально-бойових літаків Л-39, 5 транспортних літаків Ан-26, 4 винищувачі типу Су-27, 4 — Су-25, один Су-30, а також гелікоптери Ка-27, один Мі-8.

-ародром в Морозівську — 29 винищувачів різних типів, більшість з яких Су-34.

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