Десятки дронів атакували військові аеродроми в росії (фото, відео)

У ніч на 5 квітня не спала не лише українська протиповітряна оборона, яка відбивала чергову атаку росіян, а й ППО країни-агресорки.

ВІДЕО ДНЯ

У російському міноборони заявили про «перехоплення та знищення» великої кількості ударних безпілотників літакового типу: над територіями Ростовської (44 БпЛА), Саратовської (1 БпЛА), Курської (1 БпЛА) та Білгородської (1 БпЛА) областей, а також над територією Краснодарського (6 БпЛА) краю.

Роспабліки повідомляють, що вночі вибухи роздавалися в Морозівську Ростовської області, де розташовується аеродром. Очевидці повідомляли, що окрім характерних звуків прольоту БПЛА та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі. Губернатор Василь Голубєв відрапортував, що «у Морозівському районі силами ППО знищено понад 40 цілей» і що внаслідок атаки пошкоджено електропідстанцію.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Також «спалахи в небі» спостерігалися і в районі Єйська, що у Красндоарському краї. Місцева влада стверджувала, що атака з повітря «була припинена на великій відстані від регіону» і що «жодних руйнувань немає». У цьому населеному пункті знаходиться військовий аеродром, як і в Енгельсі Саратовської області. Губернатор Бусаргін стверджував, що «один БПЛА було ліквідовано» і що «постраждалих та руйнувань інфраструктури немає».

РЕКЛАМА

Видання «Телеграф» показало карту атак на російські авіабази.

Фото "Телеграф"

А напередодні ввечері безпілотники атакували російський Курськ.

У російському мо заявляли про «перехоплення одного БПЛА» і «знищення семи» над Курською областю.

Нагадаємо, що в середині березня повідомлялося про атаку на російський аеродром у Воронезькій області, а взимку — на авіабазу «Енгельс-2» у Сатарівській області.

Фото з мережі

408

Читайте нас у Facebook