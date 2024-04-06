В Україну завезли з Польщі отруйний перець: чим він небезпечний

В Україну знов завезли небезпечні для здоров'я продукти. Цього разу з Польщі був завезений отруйний болгарський перець, в якому зафіксовано перевищену концентрацію форметанату.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації.



В повідомленні зазначається, що отруйний овоч привезли в нашу країну з Польщі. А виростили перець з хімікатами в Йорданії.

«Повідомляється, що до України (отримувач: ТОВ „МОДЕНА УКРАЇНА“) овоч ввезли з Польщі (гуртовик: VITA FRUIT sp.z.o.o, Przeworsk)», — йдеться у повідомленні.

У продукті виявили речовину форметанат у підвищеній концентрації, через що вона може призвести до несприятливих наслідків.

РЕКЛАМА

Хімікат може спровокувати отруєння, інтоксикацію та подразнення шкіри.

Форметанат є інсектицидом та акарицидом, який застосовують для обробки насіння та деяких видів фруктів, таких як цитрусові, персики, нектарини, груші, яблука та помідори. Хімічно він відноситься до карбаматів і містить ще одну активну групу — формамідінову, яка визначає його вплив на комах.

РЕКЛАМА

Людина та тварини можуть отримувати цей хімікат через їжу, воду або вдихання. Симптоми гострого отруєння форметанатом включають нудоту, блювання, біль у животі, слинотечу, діарею, підвищену пітливість, порушення зору, слабкість, утруднене дихання та підвищення артеріального тиску.

У випадках важкого отруєння може виникнути судома, а потерпілий може впасти в кому.

РЕКЛАМА

Ці ефекти зумовлені механізмом дії інсектициду.

Надлишок цієї речовини в організмі призводить до порушення функціонування нейронів. Форметанат не має канцерогенних властивостей, і його хронічна токсичність для ссавців є слабко дослідженою.

Раніше ми писали про те, що в Україні виявили небезпечний чай походженням з Китаю.

1

Читайте нас у Facebook