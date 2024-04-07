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«Будуть ухвалені рішення»: Сирський відреагував на скандал із повісткою для журналіста проекту «Слідство.Інфо»

10:15 7 квітня 2024
Співробітники ТЦК та СП

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на ситуацію з врученням повістки журналісту-розслідувачу «Слідство.Інфо» після підготовки матеріала щодо статків родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Відзначивши роль співробітников масмедіа у боротьбі із загарбниками як в інформаційному просторі, так і на полі бою, головком додав, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва Збройних Сил України та охороняється законодавством України.

«Збройні Сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб. За матеріалами, опублікованими Громадською організацією „Слідство.Інфо“, мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення», — зазначив Сирський.

Перевіряють інформацію щодо спроб вручити повістку журналісту після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби перевіряють й в Службі безпеки України, повідомляє «Українська правда».

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«Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією „Слідство.Інфо“. Наразі СБУ, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять відповідну перевірку. Про її результати буде повідомлено додатково. Окремо зазначаємо, що згідно закону, співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами», — зазначили в українській спецслужбі, а у МО додали, що в Міноборони «обурені тиском на журналістів та вважають це категорично неприпустимим».

Нагадаємо, що журналісти, які переглядали записи камер спостереження, які зафіксували спілкування воєнкомів та розслідувача Євгенія Шульгата, з'ясували, що разом з представниками ТЦК у торговий центр зайшов чоловік у цивільному одязі, який, ймовірно, і вказав на працівника масмедіа. Ним виявився співробітником Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України, яким керує фігурант розслідування Шульгата.

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Раніше головний редактор Bihus.Info Денис Бігус розповідав про стеження за журналістами у заміському комплексі під Києвом, яке здійснювала СБУ.

Фото — скріншот

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