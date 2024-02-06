Камери встановили навіть у сауні: журналісти Bihus.Info показали, як за ними стежила СБУ

Засновник і головний редактор Bihus.Info, Денис Бігус розкрив інформацію про осіб, причетних до незаконного стеження за журналістами його видання, через що медійників звинуватили у вживанні наркотиків.

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Згідно з оприлюдненим розслідуванням Bihus.Info, незаконне стеження за журналістами видання в заміському комплексі під Києвом «Українське село» в кінці грудня 2023 року здійснювала Служба безпеки України (СБУ), а саме — Департамент захисту національної державності.

Журналісти з'ясували, що з 15 по 22 грудня працівники СБУ відвідували комплекс, де на 27 грудня були заброньовані номери для журналістів редакції Bihus. Представники Служби були там двічі, ретельно оглядаючи номери.

Під час розслідування журналісти отримали записи з камер спостереження та змогли встановити імена осіб, які організували стеження. Чоловіка, який називав себе Ігорем, ідентифікували як працівника СБУ Ігоря Борисовича Кравченка.

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Журналісти-розслідувачі встановили, що 26 грудня до готельного комплексу прибуло близько 30 спецслужбістів, які начебто прибули на «корпоратив». Деякі з них мали великі валізи, але виїхали ввечері.

Ці люди їздили на автомобілях Volkswagen Caddy, які, за словами журналістів, використовує оперативно-технічне забезпечення СБУ. Інші ж залишилися ночувати в комплексі. Саме в тих номерах, куди вже 27 грудня приїхали журналісти.

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За словами Бігуса, ці люди встановлювали камери всюди, навіть у сауні.

«Приховані камери були незаконно встановлені в сауні та щонайменше у 8 кімнатах (будинки „Морковь“, „Вишенки“, „Дом 2“, „Дом3“)», — йдеться в сюжеті Bihus.Info.

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Також журналістам вдалося з'ясувати, що камери були розміщені, зокрема, й у вішалках для одягу.

«У письмовому коментарі Bihus.Info СБУ проігнорувала питання про те, чи були рішення суду на встановлення прихованої техніки в спальні кімнати. А також про те, як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер у спальнях опинилися на сайтах-сміттярах», — розповіли журналісти.

Після того, як журналісти опублікували своє розслідування, СБУ оприлюднила повідомлення, в якому заявила, що протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямків діяльності СБУ. Також було зазначено, що проти окремих працівників Bihus.Info порушено кримінальні справи.

Згідно з заявою, керівництво СБУ прийняло «відповідні кадрові рішення по Департаменту захисту національної державності та оптимізовані напрямки його роботи».

Наразі правоохоронці розслідують чотири кримінальні провадження щодо втручання у приватне життя команди журналістського проєкту Bihus.Info.

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