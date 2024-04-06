Повістка як помста за журналістське розслідування: у Києві черговий скандал з ТЦК

В Україні, де триває загальна мобілізація, останнім часом все більше скандалів виникає зі співробітниками ТЦК і СП.

Про один з таких випадків розповіла керівниця та засновниця «Слідства.Інфо» Анна Бабінець. Вона записала відео про те, як журналісту Євгенію Шульгату вручали повістку.

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Річ у тому, що 5 квітня вийшло розслідування Шульгата для «Слідство.Інфо» щодо статків родини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

А вже 6 квітня близько 9 вечора у Києві на Оболоні журналіста зустріли двоє людей у військовій формі, які представились співробітниками Солом'янської ТЦК, та вирішили вручити йому повістку.

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«Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на імʼя-прізвище і явно знали мене в обличчя», — каже Шульгат.

Журналіст зняв спілкування з військовими на камеру, але повістку не взяв. Військові зафіксували відмову й пішли. Згодом це дозволило ідентифікувати їх та поспілкуватися з ними.

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Переглянувши відео з камер спостереження, журналісти дізналися, що разом з представниками ТЦК у торговий центр зайшов чоловік у цивільному одязі. Саме він, ймовірно, і вказав на Євгенія Шульгата.

Людина у цивільному одязі — це, за словами журналістів, Олексій Біленко, який раніше працював у Львівському управлінні СБУ, а зараз є співробітником Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України. Саме цей департамент і очолює Вітюк — фігурант розслідування Євгенія Шульгата.

Анна Бабінець додала, що історія, над якою працював Євгеній Шульгат, непроста — про топ-чиновника СБУ та немалі статки його родини.

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«В процесі нашої роботи до нашої редакції приходили різні сигнали про те, що не варто публікувати цю історію», — зазначила вона у відео.

Тож, згідно з розслідуванням Шульгата, дружина СБУшника Іллі Вітюка від початку повномасштабної війни заробила на квартиру в елітному ЖК Києва. За документами зазначено, що квартира придбана значно за нижчою ціною від ринкової вартості. Водночас про діяльність дружини Вітюка нічого не відомо.

Мати Вітюка, яка є лікаркою, крім нерухомості у Тернополі та Броварах, має дві квартири у Києві.

Загалом, тільки дружина та матір Вітюка володіють нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Журналісти зазначають, що зростати статки родини Вітюка стали разом з його карʼєрою.

Щодо повістки журналісту, то Анна Бабинець зазначила: «Ми у „Слідстві.Інфо“ усвідомлюємо, що зараз війна і кожен чоловік має захищати свою Батьківщину. Більше того, четверо колишніх працівників „Слідства. Інфо“ вже зараз в армії та захищають нас від ворога. Проте у цьому конкретному випадку ми вбачаємо переслідування журналіста за його діяльність. Ми бачимо, що повістка, яку вручають військовослужбовці за вказівкою особи у цивільному — це помста за журналістське розслідування. Тим більше, як виявилося, людина в цивільному — це працівник СБУ. Дуже прикро, що така помста робиться руками військових. І ми щиро віримо, що правоохоронці відреагують на наші знахідки, а причетні до цієї недолугої спецоперації будуть покарані».

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