Наступу на Сумщину не буде, але окупанти тероризуватимуть населення, — військовий експерт

Те, що зараз відбувається в Сумській області — це класичний терор проти цивільного населення в прикордонній зоні. Це не підготовка до прориву в Сумську область, оточення і захоплення Сум і всієї області. У російських військ просто зараз немає ресурсу на це, пояснює військовий експерт Олександр Коваленко.

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«Сумська область межує з трьома російськими областями — Курською, Брянською та Бєлгородською. На території цих трьох областей зосереджене угруповання прикриття кордону, у складі трьох груп військ «Курськ», «Брянськ» і «Бєлгород». Найбільш боєздатна з них ГВ «Бєлгород» має у своєму складі:

особовий склад — 17,5 тис тіл;

танки — трохи більше 100;

ББМ — 350;

ствольна артилерія — понад 450;

РСЗВ — близько 50.

Але ГВ «Бєлгород» зараз зайнята якимись проблемами, що виникли в російській області у зв'язку з поверненням на батьківщину груп репатріантів. А тому розглядати її як бойову, ударну силу в напрямку Сум не варто.

А що ж тоді ГВ «Курськ» і ГВ «Брянськ»? Ці ГВ мають такий вигляд:

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особовий склад — 16,5 тис тіл;

танки — близько 80;

ББМ — 220;

ствольна артилерія — 330;

РСЗВ — близько 20.

При цьому дана кількість сил і засобів не зосереджена в одному, окремо взятому місці, наприклад, у лісопосадці в районі Гончарівки, для швидкого прориву на Суми по Р200/Н07, а розкинута вздовж кордону".

Експерт додає — формування ж ударного угруповання для наступу на Суми не спостерігається, а це концентрація щонайменше стотисячного угруповання для прориву до міста, для оточення міста або початку міських боїв має бути зосереджено ще до 300 тисяч сил, плюс резерв.

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«Сумська область зараз під ударом терористів. Вони в критичній для себе ситуації здатні тільки на одне, що у них завжди виходило — тероризувати цивільне населення ударами КАБ, обстрілами артилерією, вилазками ДРГ. Все інше — не піддавайтеся паніці, сил на вторгнення в Сумську область і окупацію Сум і області у ворога — немає».

Раніше «ФАКТИ» наводили аргументи експертів щодо відсутності у російських військ потенціалу для наступу.

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