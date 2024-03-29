Наводила російські авіабомби на Сумську область: правоохоронці затримали агентку фсб

Поки прикордоння Сумщини перебуває під артобстрілами та авіабомбами армії рф, там діють ворожі агенти. Днями про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) повідомили мешканці села Велика Писарівка Охтирського району. За інформацією прокуратури, правоохоронці отримали докази того, що підозрювана перейшла на бік ворога та з січня 2024 року розпочала співпрацю з представником держави-агресора. За заданням куратора жінка приїжджала на місця зосереджень військових формувань на території Великописарівської громади. Використовуючи наданий їй представником рф смартфон, вона здійснювала фото та відеофіксацію об’єктів і визначала їх розташування за GPS-координатами. Зібрані жінкою дані ворог використовував для вогневого ураження.

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З березня 2024 року агресор збільшив інтенсивність обстрілів прикордоння, відтак жінці довелось евакуюватись в іншу місцевість. Попри це, вона продовжила співпрацювати з окупантами.

Своєю чергою в СБУ додають, що задокументували злочинні дії фігурантки і затримали її «на гарячому», коли вона намагалась зробити нову розвідувальну вилазку. У спецслужбі з'ясували, що після початку повномасштабного вторгнення рф жінка висловлювала в російських соцмережах антиукраїнські наративи, таким чином потрапила у поле зору фсб і згодом була завербована ворожою спецслужбою.

На даний час підозрюваній за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

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Нагадаємо, раніше таку ж зрадницю було затримано силовиками і на Одещині — вона наводила російські ракети на місця розташування ЗСУ та «зерновий коридор».



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